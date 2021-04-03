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十公斤純金雕出苦瓜一生 台灣大師作品來美展出

中央社洛杉磯2日專電
台灣雕刻大師吳卿金雕作品「瓜瓞綿綿」使用10公斤純金，雕塑出苦瓜從開花結果到凋零的過程，苦瓜上的昆蟲栩栩如生。中央社
台灣雕刻大師吳卿金雕作品「瓜瓞綿綿」使用10公斤純金，雕塑出苦瓜從開花結果到凋零的過程，苦瓜上的昆蟲栩栩如生。中央社

擁有國寶美譽的台灣雕刻大師吳卿和黃福壽共44件作品正在南加州的寶爾博物館展出。其中，10公斤純金雕琢的苦瓜藤蔓吸引目光，在疫情下反思生死議題和人與自然關係。

位在加州橘郡的寶爾博物館（Bowers Museum）與駐洛杉磯台灣書院合作，1日為「金雕玉琢：台灣雕刻大師吳卿、黃福壽雙人展」舉行開幕儀式，展期一直到9月。

吳卿17件金雕作品、黃福壽27件玉雕作品，從台灣越洋運到美國展覽，南加州只是第一站，接著將轉往休士頓。

黃金、玉石做為雕刻素材年代久遠，兩位大師在古老材料上雕刻，卻是使用創新的工藝技術；兩人關懷主題相互映照，講述自然界生命的凋零與重生、滅絕與復活，關心環境，探究生死。

展場入口金光耀眼的苦瓜藤蔓，是吳卿使用10公斤黃金打造出來的金雕作品「瓜瓞綿綿」。1993年同名的系列作品獲國立故宮博物院收藏。到目前為止是故宮唯一收藏的在世藝術家作品。

「瓜瓞綿綿」由大大小小數萬個組件結合而成，使用精細的雕工，呈現出苦瓜從長出果實、開花結果到凋零的過程，整顆植物上枝葉、藤蔓、昆蟲栩栩如生。

黃福壽的玉雕作品頗有「化不可能為可能」的企圖心，把一塊堅硬的玉石細細琢磨，用一種緩慢而審慎的態度，呈現出柔韌有彈性的自然界生物，如穿牆而出的小草、葉上的蚱蜢、躍出水面的魚。

黃福壽身兼詩人，作品「秋的禮讚」用堅硬的玉石，呈現秋天落葉脆弱、捲曲、薄如蟬翼一般的質感。他也在這件作品中，探討一塊璞玉在雕刻家的手雕琢之下，有如對話一樣的轉化過程。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處長黃敏境受訪表示，過去一年在疫情之下，人類開始反思生命議題、人與自然關係。兩位台灣雕刻大師的作品來到美國展出，正好符合當代重要的文化議題。

寶爾博物館在南加州有80多年歷史，館長凱勒（Peter Keller）表示，該館經常與世界各地博物館合作，展出國際藝術品，而台灣是重要的起點。1997年與在台北的歷史博物館合作玉石展，是該館第一個國際展覽。

來自台灣的寶爾博物館董事長施劉秀枝是幕後推手。她說，從1997年開始至今20多年來，已辦3次台灣作品的重要展覽。這次展覽原本去年12月就布置完成，疫情影響直到現在開幕。施劉秀枝興奮地說，要跟美國藝術界分享這些「來自故鄉的寶貝」。

台灣雕刻大師黃福壽使用堅硬的玉為材料，雕刻出自然界的小草柔韌、彈性的一面。中央社
台灣雕刻大師黃福壽使用堅硬的玉為材料，雕刻出自然界的小草柔韌、彈性的一面。中央社
「金雕玉琢：台灣雕刻大師吳卿、黃福壽雙人展」在南加州寶爾博物館（Bowers M...
「金雕玉琢：台灣雕刻大師吳卿、黃福壽雙人展」在南加州寶爾博物館（Bowers Museum）展出。董事長施劉秀枝（左5）、館長凱勒（Peter Keller）（左1）、駐洛杉磯辦事處長黃敏境（右3）1日出席揭幕式。中央社

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