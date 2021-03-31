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酒量差沒關係 這本「啤酒專書」看不醉 國家地理掛保證

記者釋俊哲／綜合報導
「國家地理：世界啤酒地圖」，由兩位啤酒專家Tim Webb與Stephen Beaumont共筆，深入淺入帶出啤酒的全方位知識。（圖：大石國際文化提供）
「國家地理：世界啤酒地圖」，由兩位啤酒專家Tim Webb與Stephen Beaumont共筆，深入淺入帶出啤酒的全方位知識。（圖：大石國際文化提供）

麥芽、啤酒花、酵母、水，雖然是簡單的原料，但卻造就了啤酒這種帶微醺感的奇妙飲品產物。不若葡萄酒的保藏矜貴、不若威士忌的濃烈強勁，風味同樣變化多端的啤酒，卻以相對親民的價格與易飲，成為數百年來人們餐桌上的重要飲品之一。覺得酒量差、但也想多瞭解一點？大石國際文化、國家地理出版的啤酒專書「國家地理：世界啤酒地圖」，由兩位啤酒專家Tim Webb與Stephen Beaumont共筆，深入淺入帶出啤酒的全方位知識。

全書內容詳盡介紹比利時的正統修道院啤酒、巴伐利亞的小麥啤酒、加州桶陳啤酒、英國苦啤酒、越南生啤酒、芬蘭自釀啤酒（sahti），以及全球上百家精釀啤酒酒廠介紹，除了探索啤酒發展史、釀造技術、啤酒種類與傳統，並包含500種世界各國經典啤酒的品酒筆記、重要啤酒廠地圖分佈、不容錯過的國際啤酒節活動，並獲英國亞馬遜網路書店五顆星評價。

Tim Webb是是活躍於歐洲與北美的啤酒作家，曾編輯或合著「比利時好啤酒指南（Good Beer Guide Belgium）」、「自然酸釀的世界（LambicLand）」，並為美國「啤酒提倡者（Beer Advocate Magazine）」撰稿；Stephen Beaumont則是近代重要啤酒作家，除了曾為「國際前鋒論壇報（International Herald Tribune）」和「威士忌提倡者（Whisky Advocate）」撰寫文章，並著有「啤酒的品嘗之道（A Taste for Beer）」與「啤酒小酒館食譜（The Beerbistro Cookbook）」。

全書除了探索啤酒發展史、釀造技術、啤酒種類與傳統，並包含500種世界各國經典啤酒...
全書除了探索啤酒發展史、釀造技術、啤酒種類與傳統，並包含500種世界各國經典啤酒的品酒筆記、重要啤酒廠地圖分佈、不容錯過的國際啤酒節活動。（圖：大石國際文化提供）

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