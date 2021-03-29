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涉種族歧視 「內褲超人隊長」繪本下架 停止發行

記者顏伶如／綜合報導
廣受歡迎的青少年漫畫書「內褲超人隊長」內文被為政治不正確，有歧視亞裔之嫌，宣告下架。(Getty Images)
廣受歡迎的青少年漫畫書「內褲超人隊長」內文被為政治不正確，有歧視亞裔之嫌，宣告下架。(Getty Images)

全球規模最大的童書出版、教育及多媒體公司「學樂集團」(Scholastic Corporation) 日前宣布，繪本童書「內褲超人隊長」(Captain Underpants)系列的「烏克和葛魯克大冒險：來自未來的功夫穴居人」(The Adventures of Ook and Gluk：Kung-Fu Cavemen from the Future)將不再發行，因為內容含有「不成熟的被動種族歧視」。

學樂集團上周已將「烏克和葛魯克大冒險：來自未來的功夫穴居人」童書下架；這集故事情節當中的功夫大師角色眼睛畫成直線條，身穿傳統式唐裝；功夫大師落難後，獲得兩個非亞裔角色出手相救，援救時使用的功夫招式則帶有中文詞彙。

根據媒體報導，仇視亞裔暴力攻擊頻傳引起輿論討論之後，「烏克和葛魯克大冒險：來自未來的功夫穴居人」引起民眾批評內容不妥。

學樂集團指出，「內褲超人隊長」原創作者皮爾奇(Dav Pilkey)「完全支持」下架，並停止發行這集童書的決定。

皮爾奇則在個人YouTube頻道發表聲明表示，對於「造成傷害」的書籍內容道歉。

他表示，大約10年前，創作了一本有關一群朋友使用功夫及中國哲學聯手拯救世界的童書，「烏克和葛魯克大冒險：來自未來的功夫穴居人」創作本意在於呈現多元文化、平等以及透過非暴力手段解決衝突。

皮爾奇指出：「但本周裡，我注意到書中含有具有傷害力的種族刻板印象以及被動種族歧視的意象。我想藉此機會公開道歉。對我的亞裔讀者、朋友、家人及所有亞裔人民來說，這些內容是錯誤的，也是傷人的。」

他表示，與出版商共同承擔責任，也已決定停止出版「烏克和葛魯克大冒險：來自未來的功夫穴居人」，目前正積極處理從圖書館及零售商回收剩餘書本。

學樂集團在聲明中指出：「我們一致承認，這本書深化了被動種族歧視(passive racism)。」

聲明寫道：「我們對於這個嚴重錯誤由衷致歉。學樂集團已經將這本書中網站刪除，國內與國外訂單都停止出貨，已經聯繫我們的零售夥伴，說明這本書為何不再發行的理由，並洽商如何將所有存貨取回。」

種族歧視 亞裔 中國

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