麥卡倫時代軼事酒款拍出43.7萬 全捐紐約古根漢美術館

麥卡倫「時代軼事系列」的「A NEW ERA OF ADVERTISING」酒款,拍賣所得約43萬7500美元。(取材自Macallan官網)

麥卡倫(Macallan)與英國知名普普藝術家Peter Blake合作的「時代軼事(Anecdotes of Ages Collection)系列」,共發行13款於1967年蒸餾的麥卡倫單一麥芽威士忌;其中的「A NEW ERA OF ADVERTISING」酒款,日前於蘇富比(Sotheby's)拍出43萬7500美元天價,將全數捐給美國紐約 的索羅門.古根漢美術館 (Solomon R. Guggenheim Museum)

「時代軼事(Anecdotes of Ages Collection)系列」是麥卡倫與Peter Blake的第三度合作,而1967年正是Peter Blake透過普普藝術大放光芒的一年;那年他幫披頭四(Beatles)設計了《Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band》專輯封面。

這13個酒款的酒標內容,記錄了在麥卡倫發展歷史上有重大意義的所有人、事、物與自然環境。每一個酒款皆透過手工方式,以軟木塞封瓶,並以橡木盒包裝,並有以真皮為書套的「時代軼事系列」專屬手冊,以及出廠證書。

對收藏家來說,出自Peter Blake之手的「時代軼事系列」13個酒款酒標,都是藝術品;不但瓶中的1967年蒸餾的麥卡倫威士忌很珍貴,每一個酒款的酒標,都具有收藏價值。