版權糾紛纏訟4年 安迪沃荷「王子系列」改判侵權

針對知名攝影 師林恩·戈德史密斯(Lynn Goldsmith)與已故普普藝術家安迪沃荷(Andy Warhol)視覺藝術基金會纏訟長達四年的版權糾紛案,聯邦上訴法院日前推翻紐約 南區聯邦法院在2019年做出的裁決,改為站在攝影師這方。

聯邦第二巡迴上訴法院在26日裁定,安迪沃荷生前依據戈德史密斯拍攝的歌手「王子」(Prince)照片作品製成的「王子系列」視覺藝術品,並沒有「轉化」原作,無法推翻戈德史密斯擁有的版權。上訴法院將此案退回下級法院,要求重新審理。

The Second Circuit rules that these Andy Warhol prints of Prince are not fair use of this photograph of Prince because they are not "transformative" enough. This case was first filed in 2016; the photo was taken in 1981, prints made in 1984. https://t.co/3aQb6Vz4tY pic.twitter.com/j75qsYcrTv