版權糾紛纏訟4年 安迪沃荷「王子系列」改判侵權

已故普普藝術家安迪沃荷在1976年的檔案照。(美聯社)

針對知名攝影 師林恩·戈德史密斯(Lynn Goldsmith)與已故普普藝術家安迪沃荷(Andy Warhol)視覺藝術基金會纏訟長達四年的版權糾紛案，聯邦上訴法院日前推翻紐約 南區聯邦法院在2019年做出的裁決，改為站在攝影師這方。

聯邦第二巡迴上訴法院在26日裁定，安迪沃荷生前依據戈德史密斯拍攝的歌手「王子」(Prince)照片作品製成的「王子系列」視覺藝術品，並沒有「轉化」原作，無法推翻戈德史密斯擁有的版權。上訴法院將此案退回下級法院，要求重新審理。

The Second Circuit rules that these Andy Warhol prints of Prince are not fair use of this photograph of Prince because they are not "transformative" enough. This case was first filed in 2016; the photo was taken in 1981, prints made in 1984. https://t.co/3aQb6Vz4tY pic.twitter.com/j75qsYcrTv — nilay patel (@reckless) March 26, 2021

戈德史密斯為此發表聲明，對訴訟結果表示感謝。她說，安迪沃荷基金會想在「未徵得我的許可或不支付我的作品任何費用的情況下，使用我的照片。我打這場官司，既是為了保護我自己的權利，也是在保護所有的攝影師和視覺藝術家的權利，我們有權藉由許可自己的創作來謀生，並有權決定何時、如何、是否讓他人利用自己的作品。」

1981年12月，以拍攝知名音樂界人士肖像聞名的戈德史密斯拍下知名歌手「王子」的黑白照片。1984年，「浮華世界」(Vanity Fair)雜誌以400元取得戈德史密斯授權在雜誌內頁使用該照片後，委託安迪沃荷將照片轉為全彩色呈現；安迪沃荷依此創作「王子系列」共16幅彩色藝術品。

安迪沃荷1987年過世。2016年，王子過世，安迪沃荷視覺藝術基金會授權某雜誌在出版紀念王子專題時使用此系列作品；此時，戈德史密斯與基金會為版權問題，鬧上法院。2019年，紐約南區聯邦地方法院裁定，安迪沃荷的作品已將戈德史密斯的照片「轉化」成不同於寫實照片的作品，超越了她的著作權，不構成侵權行為。

但聯邦上訴法院26日明顯朝相反方向的判決，由法官林區(Gerard Lynch)執筆的判決書中指出，「至關重要的是，『王子系列』保留了戈德史密斯照片的基本要素，並沒有顯著增加或改變這些要素。」