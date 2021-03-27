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曾獲普立茲小說獎「斷背山」編劇離世 李安感傷回應

編譯中心／綜合報導
「斷背山」編劇賴瑞麥可莫特瑞25日離世。（美聯社）
「斷背山」編劇賴瑞麥可莫特瑞25日離世。（美聯社）

「斷背山」（Brokeback Mountain）編劇賴瑞麥可莫特瑞（Larry McMurtry）25日離世，享壽84歲，他不只是知名編劇，同時也是一名偉大的小說家，李安聞及死訊，感傷回應：「他是偉大的作家， 在拍「斷背山」時，他給予我很多的教育還有幫助，非常懷念他。」

賴瑞麥可莫特瑞的發言人阿曼達證實死訊，並未透露詳細死因。他曾將安妮普露作品改編成電影「斷背山」，並以該片獲得第78屆奧斯卡最佳改編劇本獎，更擁有「親密關係」(Terms of Endearment)等代表作。

中央社報導，賴瑞還曾撰寫過29部小說，其中「寂寞之鴿」（Lonesome Dove）還獲美國普立茲小說獎，成就非凡。「寂寞之鴿」講述一群牛仔從名為寂寞之鴿的德州小鎮，趕著群牛群馬前往北方蒙大拿州的歷程。

賴瑞創作量頗豐，著有超過30本小說作品，10多本包括回憶錄、歷史和散文主題等非小說類作品，並有20餘部電影與電視劇本。2015年9月他獲時任總統歐巴馬（Barack Obama）頒發國家人文獎章。

以寫作恐怖小說著稱的暢銷作家史蒂芬金（Stephen King）在推特稱讚麥可莫特瑞是說故事好手，以「安息吧，牛仔」表達對麥可莫特瑞的哀悼。

以寫作犯罪和偵探小說出名的作家溫斯羅（Don Winslow）在推文中說賴瑞麥可莫特瑞是「傳奇人物」（Legend）。

賴瑞麥可莫特瑞一生圍繞著寫作發展職涯。全國公共電台（NPR）報導，賴瑞不只是作家，並在德州亞契（Archer）經營獨立書店。

賴瑞麥可莫特瑞2015年獲時任總統歐巴馬頒發國家人文獎章。（美聯社）
賴瑞麥可莫特瑞2015年獲時任總統歐巴馬頒發國家人文獎章。（美聯社）

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