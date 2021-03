曾獲普立茲小說獎「斷背山」編劇離世 李安感傷回應

「斷背山」(Brokeback Mountain)編劇賴瑞麥可莫特瑞(Larry McMurtry)25日離世,享壽84歲,他不只是知名編劇,同時也是一名偉大的小說 家,李安聞及死訊,感傷回應:「他是偉大的作家, 在拍「斷背山」時,他給予我很多的教育還有幫助,非常懷念他。」

賴瑞麥可莫特瑞的發言人阿曼達證實死訊,並未透露詳細死因。他曾將安妮普露作品改編成電影 「斷背山」,並以該片獲得第78屆奧斯卡最佳改編劇本獎,更擁有「親密關係」(Terms of Endearment)等代表作。

中央社報導,賴瑞還曾撰寫過29部小說,其中「寂寞之鴿」(Lonesome Dove)還獲美國普立茲小說獎,成就非凡。「寂寞之鴿」講述一群牛仔從名為寂寞之鴿的德州 小鎮,趕著群牛群馬前往北方蒙大拿州的歷程。

賴瑞創作量頗豐,著有超過30本小說作品,10多本包括回憶錄、歷史和散文主題等非小說類作品,並有20餘部電影與電視劇本。2015年9月他獲時任總統歐巴馬(Barack Obama)頒發國家人文獎章。

Larry McMurtry was a great storyteller. I learned from him, which was important. I was entertained by him, which was ALL important.

RIP, cowboy.

Horseman, pass by.