梵谷未公開畫作「蒙馬特街景」拍出 破1540萬美元

梵谷「蒙馬特街景」在巴黎拍賣，落槌1125萬歐元。（路透）

印象派現代藝術巨擘梵谷（Vincent van Gogh）於1887年創作的畫作「蒙馬特街景」，在法國巴黎當地時間25日下午拍賣 ，經兩次競價，最終以1125萬歐元（約1330萬美元）的價格拍出，加上佣金後總價值超過1309萬歐元（1548萬美元）。

蘇富比拍賣行表示，「蒙馬特街景」的拍賣價是梵谷作品歷來最高紀錄，該畫由一名網路買家拍得。

「蒙馬特街景」由一個家族收藏逾一世紀，在7本梵谷作品目錄中均有記載，畫作完成後從未公開展覽。

此畫見證梵谷創作生涯的重要時期。舊磨坊和夜總會（cabaret）是1887年的巴黎蒙馬特地區四處可見的建築景緻，這種田園與城市混雜的獨特氣息，深深吸引了當時與胞弟提奧一同住在勒皮克大街的梵谷。這段旅居巴黎的期間，他跟印象派畫家和前衛藝術先鋒的首次相遇，從此改變了他用色風格，燦爛明亮的色彩逐漸取代早期作品中的陰沉色調，為他後來的畫風奠定基礎。

19世紀末，不再運作的磨坊成為巴黎人開懷暢飲、盡情起舞的社交消閒場所。梵谷在此畫中描繪蒙馬特高地中心的著名地標胡椒磨坊（又稱德布雷磨坊）。磨坊大約建於1865年，後於1911年時被毀。畫面角度是從兩兄弟小路（Impasse des deux frères）盡頭處眺望胡椒磨坊，而煎餅磨坊正門的圍籬上掛著燈籠裝飾，木柵欄後隱約露出旋轉木馬的頂部。

今年春天，蘇富比（Sotheby's）與Mirabaud Mercier拍賣行聯袂合作，將於3月25日巴黎蘇富比「印象派及現代藝術」拍賣會上拍此畫，估價約602萬美元（500萬歐元）起；「蒙馬特街景」也將於拍賣前巡迴阿姆斯特丹、香港 及巴黎展出。