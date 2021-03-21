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藏品拍出9200萬 神祕藏家竟是007電影武器專家「Q」

記者陳宛茜／台北報導
波堤且利畫作「手持圓盤的年輕男子」與波萊烏洛「青年肖像」（圖左）皆為英國科學家默頓所收藏。他被認為是007系列電影角色—英國軍情六處軍需官「Q」的原型人物。圖：蘇富比提供
波堤且利畫作「手持圓盤的年輕男子」與波萊烏洛「青年肖像」（圖左）皆為英國科學家默頓所收藏。他被認為是007系列電影角色—英國軍情六處軍需官「Q」的原型人物。圖：蘇富比提供

上月蘇富比拍賣會曾以9200萬美元拍出文藝復興大師波堤且利畫作「手持圓盤的年輕男子」，創下拍賣新紀錄。25日蘇富比將再度舉槌，拍賣另一名文藝復興大師傑作-波萊烏洛「青年肖像」，估價400萬英鎊至600萬英鎊（約562.8到844.2萬美元）。

「青年肖像」和「手持圓盤的年輕男子」屬同一藏家—默頓（Thomas Ralph Merton），而他被認為是007系列電影角色—英國軍情六處軍需官「Q」的原型人物。

Q先生可以說是007系列電影裡的哆啦A夢。他總是拎著一款看來平凡無奇的手提箱進場，送給詹姆士龐德作為秘密武器。手提箱裡暗藏各種各種小道具，但只要開箱方式錯誤，手提箱瞬間變成催淚彈爆炸。此款象徵冷戰諜報時代緊張氛圍的「007 手提箱」，曾在台灣紅極一時。根據研究，Q先生原型就是默頓-首位受聘於英國秘密情報局的科學家。

默頓1888年生，1969年辭世。他是傑出的物理學家、光譜學家兼發明家，曾為英軍成功識別德國特務在戰事期間使用的秘密文件，成就斐然。因此成為首位受聘於英國秘密情報局的科學家，因此被認為是007系列電影中，英國軍情六處軍需官「Q」的原型人物。

默頓也是眼光敏銳的收藏家，他在周遊歐洲時對藝術產生濃厚興趣，從此踏上收藏生涯。在1930至1940年代年間，默頓悉心庋集了逾30幅頂級名家大作，作品主要源自義大利文藝復興時期。除了在其書房牆上並列懸掛的兩幅鉅作-波萊烏洛「青年肖像」（收藏至1985年）及波提且利的「手持圓盤的年輕男子」外，其收藏還包括漢斯・霍爾拜因（Hans Holbein）、魯克斯・克拉納赫（Lucas Cranach）等大師作品，這些作品幾乎全部出自1450至1520年。

根據默頓的日記，文藝復興時期的偉大藝術家以科學角度探知世界的理念令他深感共鳴，正因如此，他對那段時期的藝術作品鍾愛有加。默頓在色彩及顏料質素方面的知識超乎常人，這跟他的科學背景與他對光譜學的深厚興趣。默頓曾獲邀出任多間博物館的委員會成員，包括英國國家美術館科學顧問委員會。

波萊烏洛( Piero del Pollaiuolo）的「青年肖像(Portrait of a Youth」畫的是一名五官精緻、和顏悅色的無名年輕男子，他身後的天空呈漸變藍色。畫作與波提且利的「手持圓盤的年輕男子」創作於同時期，而波萊烏洛與波提且利也是藝壇中的競爭對手。雖然波提且利較為後世所熟悉，但當時波萊烏洛名氣更勝一籌。

蘇富比表示，「青年肖像」將於倫敦蘇富比3月25日的跨門類晚拍盛會登場。同場雲集西洋古典油畫至21世紀現代藝術傑作，包括大衛・霍克尼、愛德華・孟克及瓦西裡・康丁斯基（Wassily Kandinsky）畫作。

波堤且利畫作「手持圓盤的年輕男子」（圖右）與波萊烏洛「青年肖像」皆為英國科學家默...
波堤且利畫作「手持圓盤的年輕男子」（圖右）與波萊烏洛「青年肖像」皆為英國科學家默頓所收藏。他被認為是007系列電影角色—英國軍情六處軍需官「Q」的原型人物。圖：蘇富比提供

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