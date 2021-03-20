台藝術家舊金山展出「希望」 呼應反歧視聲浪

三位台灣藝術家與全球跨領域藝術家的短片作品，正在舊金山亞洲藝術博物館展出。（取材自活動官網）

三位台灣 藝術家何孟娟、袁廣鳴及崔廣宇與全球跨領域藝術家的短片作品正在舊金山 亞洲藝術博物館 展出，主題聚焦「希望」與「希望之後」的行動。

「希望之後：反抗的錄像群展」（After Hope：Videos of Resistance）正在舊金山亞洲藝術博物館（The Asian Art Museum of San Francisco）開展，逾50部來自全球跨領域藝術家的單頻道錄像作品，從多元文化和衝突角度探討「希望」的意涵。其中，獲邀參展的台灣藝術家為何孟娟、袁廣鳴及崔廣宇。

何孟娟的短片作品「牡丹」，以兩種不同的亞洲女性形象，對照出其中的共通性，一位是傳統崑曲演員、另一位是南韓K-pop女歌手，在相似的動作與劇情相互串聯下，從歷史與當代觀點凸顯女性對性別與身體自主權的轉變。

袁廣鳴作品「佔領第561小時」記錄2014年的台灣太陽花學運，以慢速度播放的中華民國國歌版本營造出宏偉的音效，把空蕩的立法院議場轉成類似教堂的神聖氛圍，供奉著抗議標語、象徵對台灣政治生態的衝擊。

「沉著」是崔廣宇2018年在舊金山中華文化中心駐村的成果作。影片中，他身處舊金山中國城廣場，點燃與他身體連接的一條長長保險絲，在荒謬的危險時刻，圍繞他周遭的人們卻都沒回應，點出雙重荒謬。

這項展出由台灣文化部支持，駐洛杉磯台灣書院與舊金山亞洲藝術博物館合作，在新冠疫情未能完全消弭、反種族歧視的呼聲與行動日益高漲之際，從藝術出發，反思「希望」與「希望之後」的行動。

這項展出將持續到今年12月，並搭配相關實體活動與「希望之後」的線上平台紀錄。

舊金山亞洲藝術博物館為西方世界針對亞洲藝術藏品規模最大的博物館之一，以典藏1萬8000多件、超過40個亞洲國家、跨越6000年亞洲歷史文物而聞名。