挖趣╱從郵票看梅蘭芳的戲

梅蘭芳舞台紀念郵票，上：天女散花，左下：生死恨，右下：宇宙鋒。（圖片皆為作者提供）

小時候我們家住在天津，記得我在六七歲時，因為母親喜歡看京劇，我常常跟著母親去天津中國 大戲院看戲，我當時最愛看的是李少春或是李萬春演的《三岔口》武打戲，《連環套》天霸拜山戲，《三國演義》裡的《水淹七軍》，《走麥城》關公戲，等到壓軸的唱工戲上場時，例如《鳳還巢》《玉堂春》《拾玉鐲》等大戲，我就會倒在母親的腿上睡著，當時母親最愛看的和聽的就是唱工戲，而且天津的觀眾懂戲是出了名的，任何新戲只要過了天津這一關，就可以在任何城市演出都不會有問題，所以各名角的新戲都會在天津首先演出，試一下水溫。當年梅蘭芳（1894-1961）的新戲也不例外，可惜我那時太小不懂得欣賞，家搬到台灣後，因為台灣京劇市塲有限，被電影 替代，京劇在我的生活中也逐漸消失。

1990年初我在紐約的一個郵票拍賣會中，買到1962年中國發行的《梅蘭芳舞臺兿術紀念郵票》，包括梅蘭芳的《貴妃醉酒》劇照小型張一枚，和有齒與無齒郵票各兩套，每套有八枚郵票，我當時買這些郵票的原因，主要是自己集郵，另一個原因是母親生前最喜愛梅蘭芳的戲，今年2021年是梅蘭芳先生逝世60周年，我們可以從這些郵票中看到梅蘭芳生前對京劇的不朽貢獻，和他一生中對國家的熱愛。

梅蘭芳在《遊園驚夢》中的戲裝照。

紀念郵票 記錄經典戲劇

八枚梅蘭芳紀念郵票和一枚小型張中，除了一枚梅蘭芳肖像郵票外，其餘的是梅蘭芳生前演出的八齣戲劇照，每一齣戲都是由他精心改編和成功演出的戲劇，其中《抗金兵》和《生死恨》兩齣戲是抗戰初期梅蘭芳在上海編排的，《抗金兵》又名《戰金山》或《梁紅玉》，故事是金兀朮侵宋，韓世忠和梁紅玉合兵與金兀朮會戰於金山江上，大敗金兵的故事，後來經過梅蘭芳改編演出和拍成電影。《生死恨》是齊如山根據明代傳奇故事改編成《易鞋記》劇本，描寫金兵入侵宋朝後，俘虜的慘痛遭遇，梅蘭芳後來將劇情融入更為深刻的國破家亡悲劇故事演出，《抗金兵》和《生死恨》是具有抵抗日本侵華意義的新劇，充分表現出梅蘭芳以戲劇喚起國人不要做亡國奴的愛國熱情，後來他也將生死恨改編拍成電影，使許多住在遠地的人，也能看到這個愛國故事。

《宇宙鋒》為青衣傳統戲是梅蘭芳代表作，也是他下的功夫最深的一齣戲，故事是秦二世胡亥荒滛無道，寵信奸臣趙高，趙高和丞相匡洪是親家，匡洪的兒子匡扶娶趙高的女兒趙艷蓉為妻，胡亥曾經賜一個命名為「宇宙鋒」的寶劍給匡洪，趙高因此嫉妒匡洪受寵於胡亥殿下，設計盜劍行刺胡亥，事發後胡亥殺匡洪全家，唯有匡扶逃脫，趙艷蓉逃回趙家後，被趙高逼迫送入宮中，給胡亥為妃，趙艷蓉在金殿上只有裝瘋哭鬧以死相拼，保住名節，最終與匡扶團圓，這齣戲是梅蘭芳最喜歡唱的一齣，也是經過他精心改進的經典性戲劇。

梅蘭芳舞台紀念郵票，左上：抗金兵，右上：遊園驚夢，左下：霸王別姬，右下：穆桂英掛帥。

霸王別姬 虞姬優美舞劍

《霸王別姬》是我小時跟母親去看京戲，唯一沒有睡覺，一直看到終場的戲，戲開始由韓信出場，到項羽自刎於烏江邊止，母親在旁邊一直小聲給我講解每段劇情和人物，使我對這場《楚漢相爭》的戲，看得津津有味，也是以後我在台北和北京 每次看京劇時，都會想到多年前和母親一起看戲的樂趣。這齣戲是齊如山在1921年根據明代沈採的《千金記》改編成劇本初稿，1922年由梅蘭芳排練後在北京正式演出，郵票中梅蘭芳演的虞姬舞劍，是梅蘭芳在28歲時綜合中國武術和京戲舞蹈，加上鼓和胡琴的伴奏，精心設計出節奏感很強的優美劍術舞蹈。

《天女散花》是梅蘭芳偶然看到一幅《散花圖》得到的靈感，以佛教故事和天女的「飛天」型像，配合崑曲的節奏，創造出一齣舞蹈戲劇，《貴妃醉酒》的劇情是唐明皇失約楊貴妃在百花亭的酒宴，楊貴妃獨自喝醉，發酒瘋似的表示內心的抑鬱不歡，是一個典型的邊唱邊舞蹈的戲劇，這兩齣戲除了要聽戲還要看戲，是梅蘭芳在他23-27歲年間最大的創舉。

梅蘭芳於1913年在上海曾經演出《穆柯寨》，當時轟動上海，一舉成名，《穆桂英掛帥》是梅蘭芳在1959年以後，排演的第一齣穆桂英新戲，也是他生命中最後一齣新戲，劇本是根據豫劇改編，為一齣唱做繁雜的文武戲， ；1959年5月在北京首演，一連幾天場埸爆滿，為梅蘭芳晚年的代表作。

遊園驚夢 傳統梅蘭芳代表作

《遊園驚夢》是從崑曲《牡丹亭》12齣戲中的兩齣戲《遊園》和《驚夢》合成的一齣戲，牡丹亭是明代傳奇作家湯顯祖（1550-1616）著作的臨川四夢《牡丹亭》、《紫釵記》、《南柯記》、《邯鄲記》中之一夢，代表作者以男女之間的「由慾到情」為主題的一部浪漫主義傑作，表現在一個懷春少女杜麗娘身上，故事是杜麗娘難耐青春寂寞，和婢女春香一起到府後花園遊春，回來後在書房休息時睡著，夢中與一位才子幽會，恣一時之歡，蘊育出生死不忘之情，因此杜麗娘因慾生情，因情生病，因病而死，死後重生，最後與夢中情人結合，這種離奇的情節為湯顯祖熱烈追求的理想産物，也是他的作品藝術魅力的致高點，《遊園驚夢》為傳統梅蘭芳代表作，1945年抗戰勝利後梅蘭芳復出，在上海公演的第一齣戲就是崑曲《遊園驚夢》。

崑曲是中國戲曲的劇種之一，約有400多年的歷史，表演身段和動作極具舞蹈性，唱腔柔婉纏綿，抒情性強，音樂以琵琶、笙、笛、簫、三弦、二胡、鑼鼓、板等樂器伴奏，一般人聽到崑曲的音樂，都會有要翩翩起舞的感覺，梅蘭芳為振興崑曲藝術不遺餘力，1960年梅蘭芳將遊園驚夢改編後，拍成電影，讓廣大民眾都能看到崑曲是集詩歌、舞蹈、戲曲於一體的中華菁英文化，因為梅蘭芳早年對崑曲藝術大力宣傳和推廣的影響，2001年5月18日聯合國教科文組織特別宣布中國崑曲為「人類非物質文化遺產代表作」，漫畫大師豐子愷（1898-1975）本來喜歡聽西方交響樂，認為國樂簡陋粗俗，後來他在偶然之間聽到梅蘭芳《遊園驚夢》的唱片後，感覺越聽越好聽，竟然愛不忍釋，改變了他對國樂的觀念，也從此看重中國自己的舞台藝術文化，白先勇在2008年于丹著作的《遊園驚夢：崑曲之美》序文中説：「影響中國人最深的是論語，影響中華文化最深的是崑曲」。

齊如山畫像。

兩位齊先生 莫逆之交

梅蘭芳的一生中有很多莫逆之交，其中有兩位齊先生，對他的一生藝術生涯影響最為深遠，一位是上面提到兩次的齊如山（1875-1962），另一位是齊白石（1864-1957），齊如山生於官宦世家，早年就讀於同文館，國學根基深厚，曾在法國「遊學」多年，回國後參加國民革命運動，民國成立後，研究中國舞台戲劇，1913年齊如山在北京看過梅蘭芳演出的《汾河灣》後，曾寫封長信提出改進建議，梅蘭芳看後欣然接納採用，後來齊如山每次看完梅蘭芳戲後，一定有建議信給梅蘭芳，幾個月以後，梅蘭芳在台上演唱時，認出台下看戲的齊如山，休息時寫了一個短箋，請齊如山戲後相見，從此齊如山對梅蘭芳演出的新戲，多半由他編寫劇本和策劃演出，兩人合作長達20餘年。 1948年齊如山遷居台灣，晚年著作豐富，其中《國劇藝術彙考》和《齊如山回憶錄》為研究京劇和梅蘭芳的最佳參考文獻。

1962年9月15日中國發行的梅蘭芳舞台藝術「貴妃醉酒」小型張。

齊白石於1917年定居北京後，結識了齊如山，因為是同宗之誼，所以相交密切，梅蘭芳和齊白石的相識是由齊如山的介紹，在1920年的秋天，齊如山約齊白石到梅蘭芳的梅家書齋綴玉軒，觀賞花園裡的牽牛花，梅蘭芳趁這次難得的一次大師來訪，親手磨墨請齊白石畫了一幅牽牛花畫，並當場請來琴師為答謝齊白石唱了一段《貴妃醉酒》，因此促成他們兩人的相識相交，後來有一次齊白石被邀到一個大人物家參加婚宴，客人們看到齊白石穿著藍布長袍和黑色布鞋，衣履不夠講究，都不大願意搭理他，使齊白石感到非常尷尬的獨坐在角落邊，這時梅蘭芳也應邀翩然而至，大家看到梅蘭芳一擁而上打招呼，梅蘭芳轉眼之間看到齊白石，馬上走向齊白石面前鞠躬問候，這時眾來客才知道這位老先生不是等閒之輩，都走過去和齊白石寒喧問候，使齊白石挽回面子，當晚回家後畫了一幅《雪中送炭圖》，並題詩一首：「記得先朝享太平，草衣尊貴動公卿，而今淪落長安市，幸有梅郎識姓名」送給梅蘭芳答謝解圍之恩。後來在1924年梅蘭芳拜師齊白石學畫，因此梅蘭芳能在抗戰期間蓄鬚明志，拒絕給日本人和漢奸們演出，以賣畫為生，梅蘭芳曾經對友人説過：「幸運的能和白石老人學畫多年，抗戰八年期間在經濟上才能渡過難關。」

1961年8月8日梅蘭芳病逝於北京，豐子愷在同年8月22日上海中國畫院紀念梅先生座談會上是這樣説的：「人必須有高尚的人格，加以卓越的藝術，方始成為偉大的藝術家，梅先生堅毅的愛國心，決不肯演戲給敵人看，是一位高尚的戲劇藝術大師，值得我們崇仰和懷念。」