鳳眼大叔？大眼憤青？台博館展鄭成功畫像掀容貌之謎

台博館鎮館之寶「鄭成功畫像」(右)，被認為是傳世最早也最接近真實的鄭成功畫像。(記者陳宛茜／翻攝)

在台灣 ，成功驅逐荷蘭、高舉「反清復明」旗幟的「國姓爺」鄭成功被視為民族英雄，民間流傳不少他的畫像，雕像，仔細觀察卻長相各異。台博館本周起展出鎮館之寶「鄭成功畫像」，該畫被認為傳世最早、也最接近真實的國姓爺，為觀眾揭開國姓爺的相貌之謎。

「鄭成功荷蘭傳教士談判圖」中，荷蘭人筆下的鄭成功(右)濃眉大眼、表情凶惡。(記者陳宛茜／翻攝)

台博館本周推出籌畫七年的常設展「博物台灣」，焦點展品便是「鄭成功畫像」，這也是此畫2009年由故宮修復後，首次公開對外展示。台博館展示企劃組組長李子寧表示，台博館共藏有「鄭氏父子像」等三幅國姓爺畫像，僅這幅「鄭成功畫像」被指定為國寶，限展半年。

台博館鎮館之寶「鄭成功畫像」(右)，被認為是傳世最早也最接近真實的鄭成功畫像。(記者陳宛茜／翻攝)

鄭成功母親是日本 人，日據時代被視為「首位統治台灣的日本人」，地位崇高。「鄭成功畫像」原由鄭成功後代鄭維隆收藏於家祠，日據時代被總督府徵收送給台灣神社，二戰末期神社遭炸毀，畫像輾轉由台博館收藏，其流轉過程等於一頁台灣史。延平郡王祠中供奉的鄭成功畫像，也是此一畫像的摹本。

台博館常設展「博物台灣」展出鎮館之寶「鄭成功畫像」(右)。(圖:台博館提供)

據鄭氏子孫口述，此畫是鄭成功過世（1662年）前一年所繪，多年來被認為是「最像鄭成功本人」的畫作。但故宮修復時檢測 畫中材料，發現其中一種顏料「普魯士藍」18世紀才傳入亞洲。李子寧表示，目前學界都將此畫定為18或19世紀的作品。

歷史文獻指出，鄭成功之父鄭芝龍是知名的「花美男」。而「鄭成功畫像」畫中的國姓爺細眉鳳眼、蓄短鬚，並未遺傳父親的俊美。但根據根據鄭成功同時代的西方版畫和口述史料，鄭成功濃眉大眼、輪廓深邃，外表出色卻舉止暴戾。

1950年推出的中華民國航空郵票「鄭成功」。(記者陳宛茜／翻攝)

李子寧認為，不同時代與族群對鄭成功的描繪都會不同。如荷蘭人認為他是「海上惡魔」，畫中的鄭成功便是兇惡大眼；而台博館版的「鄭成功畫像」是讓子孫供奉的祖先畫像，自然是慈眉善目、有帝王之相。民間還流傳有鄭成功下棋、行樂的畫像，走的是輕鬆娛樂風格，畫中的鄭成功又是另一種面貌。真正的鄭成功長相究竟如何，恐怕永遠是一個謎。