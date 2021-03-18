艾未未作品「中指指向天安門」 港國安法盯上

中國藝術家艾未未一件被香港西九文化區收藏的作品，當中有人豎起中指指向北京天安門廣場，被建制派人士批評對國家不敬。(西九「M+」博物館網圖／中央社)

港區國安法和愛國延伸進香港 文藝領域，建制派立法會議員指控香港一間博物館 展示的作品可能違反港區國安法，更有建制派立法會議員指控多個團體利用藝術發展局的資助製作反政府作品。

建制派新民黨立法會議員容海恩說，她在「M+博物館」網頁發現，館藏一幅藝術家艾未未作品，當中有人以中指指向北京 天安門廣場，強調「M+博物館」以公帑建造，沒理由展示「對國家不敬」的作品。

容海恩指作品動作低俗，懷疑有人可能違反港區國安法，要求將作品下架。她還指作品為瑞士人所贈送，質疑是否有人透過資助或其他形式支援，從而引發市民對北京或港府的仇恨。

香港藝術發展局視覺藝術小組主席陳錦成回應說，容海恩可能見識少，不懂文化藝術。艾未未的作品基本方向是挑戰權威，若只說他挑戰中國權威象徵，是沒有完整地理解艾未未的作品。

對政府場地展覽館引入藝術品門檻，陳錦成擔心會造成自我審查現象，強調「M+博物館」是專業博物館，對藏品有嚴格規定，有不同委員會監察收藏過程，符合國際慣例。

容海恩對陳錦成的說法回應稱，並非見識問題，而是涉及「對國家的尊重」，「M+博物館」由公帑營運，不宜展出對北京不滿或挑釁的作品。

容海恩周三在香港特首林鄭月娥去立法會答問時就提出，這件作品踩了紅線，林鄭月娥當場回應，港府會特別警惕去看待這件事。

艾未未接受香港電台訪問時回應，作為香港立法會議員，將藝術範疇視為與政治對抗，是對藝術不理解，強調藝術的核心價值就是提出問題以及對權威的質疑。艾未未稱對事件感到遺憾，但同時亦有點興奮，為他在當今藝術史上投了贊同票。

另外，在紀錄片「理大圍城」取消上映事件後，建制派民建聯立法會議員葛珮帆要求盡快檢討藝術發展局架構及撥款機制。葛珮帆稱，多個涉及製作反政府題材電影的團體利用香港藝發局的資助製作反政府、美化港獨的藝術作品，而相關藝團已在過去三年得到資助金額高達近1500萬港元。