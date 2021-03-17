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傳奇女牛仔史詩級藝術收藏 紐約5月開拍

記者孫曼／綜合報導
安迪沃荷（Andy Warhol）「雙猫王」1963年，絲網墨、銀彩、麻布，估價2000萬美元起。（圖：蘇富比提供）
安迪沃荷（Andy Warhol）「雙猫王」1963年，絲網墨、銀彩、麻布，估價2000萬美元起。（圖：蘇富比提供）

蘇富比（Sotheby’s）紐約將於5月推出德州的傳奇女牛仔、著名的慈善家與重量級的藝術收藏家安妮馬里恩（Anne Marion，1938-2020年）的私人珍藏。馬里恩的收藏頂尖戰後美國藝術名家的傑作為主，代表了20世紀藝術史上最重要的時刻，估價約1.5億美元，為歷年現身拍場最重要的私人收藏之一。其中包括三位美國藝術家生涯巔峰代表作：普普藝術大師安迪沃荷（Andy Warhol）的經典作品「雙猫王」（Double Elvis）、理查迪本康（Richard Diebenkorn）的「海洋公園40號」（Ocean Park No. 40）以及克里夫斯蒂（Clyfford Still）的「畫作一號（PH-125）」（Painting No. 1 (PH- 125)）。三幅作品估價合共超過2000萬美元。這也是馬里恩私人收藏首次公開亮相。

理查迪本康（Richard Diebenkorn）的「海洋公園40號」，1971...
理查迪本康（Richard Diebenkorn）的「海洋公園40號」，1971年，油彩畫布，估價2000萬美元起。（圖：蘇富比提供）

克里夫斯蒂（Clyfford Still）的「畫作一號（PH-125）」， 19...
克里夫斯蒂（Clyfford Still）的「畫作一號（PH-125）」， 1948年油彩畫布，估價2500萬美元起。（圖：蘇富比提供）

安妮馬里恩是德州金郡歷史悠久、舉世聞名的6666牧場繼承人，包括美國前總統羅斯福（Theodore Roosevelt）及許多好萊塢名人都是常客。而她自己也是技術了得的女牛仔。生前曾捐贈許多藝術作品予各大博物館，並通過其慈善基金會監督各機構和慈善事業的撥款分 配，善款總值6億美元，尤以故鄉德州為主。她曾擔任金貝爾藝術博物館（Kimbell Art Museum）董事和贊助人長達40年，並且也是紐約現代藝術博物館（Museum of Modern Art，簡稱MoMA）的董事，是沃思堡現代藝術博物館（Modern Art Museum of Fort Worth）主要捐助者，並與丈夫約翰共同創辦喬治亞歐姬芙（Georgia O'Keeffe）博物館，是美國首個專為女性藝術家而成立的博物館。

安妮馬里恩攝於德州金郡6666牧場。（圖：蘇富比提供）
安妮馬里恩攝於德州金郡6666牧場。（圖：蘇富比提供）

而此次上拍的安妮馬里恩的許多重要私人收藏，來自她在德州沃思堡宅邸的鎮宅之寶。宅邸是由盧浮宮金字塔、華盛頓特區國家美術館東翼、卡塔爾伊斯蘭藝術博物館的建築師貝聿銘親自操刀，為貝氏一生設計過的三個私人住宅之一。5月在紐約舉行、共18件拍品的專場晚間拍賣，除了上述三件重量級巨作，還有克萊恩（Kline）、馬瑟韋爾（Motherwell）、李奇登斯坦（Lichtenstein）、霍夫曼（Hofmann）等。同時上拍的還有來自馬里恩夫人位於印第安維爾斯（Indian Wells）的大宅的古典油畫大師的作品、珠寶以及抽象名家里希特震撼人心的傑作。

弗朗茲克萊恩「先生」，1959年，油彩畫布，估價1500萬美元起。（圖：蘇富比提...
弗朗茲克萊恩「先生」，1959年，油彩畫布，估價1500萬美元起。（圖：蘇富比提供）

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