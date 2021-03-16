我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美施打1億908萬劑疫苗 27.5%成人接種

WHO將公布新冠起源報告 中野生動物農場或為源頭

明清黃花梨家具、西周青銅禮器 邦瀚斯5月倫敦開拍

記者孫曼／綜合報導
西周早期，公元前10世紀青銅夔龍紋獸首提梁卣，估價12萬英鎊起。（圖：邦瀚斯提供）
西周早期，公元前10世紀青銅夔龍紋獸首提梁卣，估價12萬英鎊起。（圖：邦瀚斯提供）

邦瀚斯（Bonhams）拍賣行將於5月13日倫敦邦瀚斯總部舉行「斫秀鑄禮- 歐洲私人收藏古典中國家具、青銅器暨日本藝術」專場拍賣，共逾80件雅器藝珍，涵蓋明清古典黃花梨家具、高古青銅、瓷器、玉器、文房珍玩， 以及日本屏風、刀劍、盔甲等多個收藏範疇，並將於3月22日起至4月1日止於香港預先展出。

此次歐洲私人藏家品味卓絕，完美融合藝術和生活。專拍重點呈獻一系列16至18世紀明清古典家具，幾乎盡數以紋路緻密的黃花梨木製成，部分拍品更曾經手嘉木堂、Nicholas Grindley、及Marcus Flacks等業內名家，皆為代表明清文人生活的經典之作。

焦點拍品包括一件約1550-1600年黃花梨榻。榻是中國經典家具，明代書畫、版畫中常見文人仕女休憩於臥榻之景。拍品為四面平式、羅鍋棖、馬蹄足，榻面鑲籐編軟屜，結構簡練，工藝精巧，尺寸巨大，相當少見。拍品出自美國西雅圖David S. Utterberg及Nayda Utterberg伉儷舊藏，並在1993年就曾由著名家具學者莎拉韓蕙（Sarah Handler）收錄於其中國家具專論中。

另一重點拍品為一件暗藏玄機的18世紀黃花梨活面棋桌，材質細膩有如蜂蜜般簡潔造型裝飾束腰、飾雲紋式角牙、足下內翻馬蹄，活桌面下黃楊木框，內嵌圍棋、象棋用的方形雙面折疊棋盤，棋盤側鏇圓口棋子盒兩個，桌側四面各有一抽屜，小巧隱蔽。明清時期，棋桌除對弈之外，亦可作為餐桌，甚為實用。數組黃花梨座椅中有一款17世紀黃花梨攢靠背南官帽椅更曾由嘉木堂經手、後為美國加州中國古典家具博物館收藏。

青銅禮器的領銜拍品則為一件西周早期，公元前10世紀的青銅夔龍紋獸首提梁卣，鑄有「門戈 守作父乙尊彝」 銘文，展覽及出版歷史可以追溯至1949年，1977年自Neill Malcolm勳爵收藏中國青銅禮器專場釋出，後於知名古董商及拍賣行間幾經流轉，傳承至今。

17世紀黃花梨攢靠背南官帽椅，估價30英鎊起。（圖：邦瀚斯提供）
17世紀黃花梨攢靠背南官帽椅，估價30英鎊起。（圖：邦瀚斯提供）
18世紀黃花梨活面棋桌，估價80萬英鎊起。（圖：邦瀚斯提供）
18世紀黃花梨活面棋桌，估價80萬英鎊起。（圖：邦瀚斯提供）
約1550-1600年黃花梨榻，估價80萬英鎊起。（圖：邦瀚斯提供）
約1550-1600年黃花梨榻，估價80萬英鎊起。（圖：邦瀚斯提供）
一對十七/十八世紀黃花梨癭木圓角櫃，估價12萬英鎊起。（圖：邦瀚斯提供）
一對十七/十八世紀黃花梨癭木圓角櫃，估價12萬英鎊起。（圖：邦瀚斯提供）

中國 拍賣 美國

上一則

《舌尖上的鄉愁》徵文啟事

延伸閱讀

美恐增稅 國際油價先漲後跌

美恐增稅 國際油價先漲後跌
英國受害女子紀念守夜爆衝突 警驅散民眾遭批執法過當

英國受害女子紀念守夜爆衝突 警驅散民眾遭批執法過當
「仍記得婚前走夜路的感覺」倫敦女命案 凱特現身悼念

「仍記得婚前走夜路的感覺」倫敦女命案 凱特現身悼念
英國婦女失蹤遇害 下毒手的竟是警察

英國婦女失蹤遇害 下毒手的竟是警察

熱門新聞

戴著口罩的65歲華裔大提琴家馬友友14日在麻州Berkshire社區學院完成第二劑新冠疫苗接種。注射完畢後的15分鐘等候觀察期間，馬友友忽然拿出大提琴，即席演奏，回饋醫護人員，全場驚喜，報以熱烈掌聲。(路透)

「隧道盡頭的光」 馬友友打完第2劑疫苗當場即興演奏

2021-03-14 21:27

父親的宴會菜

2021-03-13 02:03

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「該死的中國人，滾回中國」哈林區男子當街毆打亞裔男

「該死的中國人，滾回中國」哈林區男子當街毆打亞裔男
批評解除口罩規定 德州拉麵店被噴漆「滾回中國」

批評解除口罩規定 德州拉麵店被噴漆「滾回中國」
專家：打疫苗只能確保三個月有效 仍可能被感染要小心

專家：打疫苗只能確保三個月有效 仍可能被感染要小心
紓困金入帳…有人喊「救命錢」、有人怨「望眼欲穿」

紓困金入帳…有人喊「救命錢」、有人怨「望眼欲穿」
韓裔博主曼哈頓被白女大罵「x子，滾回共產主義中國」

韓裔博主曼哈頓被白女大罵「x子，滾回共產主義中國」