貝多芬250年紀念線上看展 音樂、動畫、漫畫一次滿足

百變貝多芬展一共有250幅插畫，具有可看性。（圖：主辦單位傑迪斯整合行銷提供）

由德國 向全球發起的慶祝貝多芬250年紀念系列活動，在台灣 由音樂、動畫、漫畫、插畫等本土藝術家連手打造「貝多芬250年紀念－樂來樂懂你線上展」，15日起全球同步放送。主辦單位想號召百萬人上線看展，讓世界看見台灣本土藝術家創作力，也激發民眾支持藝文的熱情。

貝多芬出生於1770年德國波恩，去年是貝多芬250周年紀念，德國發起邀請全世界一起來紀念這位偉大的樂聖，已有超過50個國家城市響應，台灣也不缺席。

考量疫情，主辦單位將實體展覽轉化為線上展出，擴大效益。展覽分為5大展區，以漫畫呈現的「看見貝多芬」，由本土漫畫家張乃元執筆創作，透過漫畫翻閱貝多芬傳奇精采一生。「遇見貝多芬」由第55屆金馬獎最佳動畫短片得主謝珮雯導演擔崗製作，以生動的動畫讓觀眾與樂聖貝多芬在250年後重逢。「唱出貝多芬」由流行音樂大師許常德老師以台灣人耳熟能詳樂曲「給愛麗絲」為靈感，重新填詞譜曲寫一首「給愛之語」，商請孟庭葦演唱，曲風溫暖人心。

「百變貝多芬」邀請台灣超過250名藝術創作者畫出心中的貝多芬，有知名插畫家、專職設計師，及未來可能踏上藝術創作之路的年輕學子，創作者發揮想像力，將各種樣貌的貝多芬呈現在大家眼前，還有隱藏版台灣元素，例如想像貝多芬喝台灣珍珠奶茶，相當逗趣。

「搖滾貝多芬」展區由來自台灣、畢業於國立台南藝術大學中國音樂學系的佐藤伊杉，用國樂器演奏搖滾版紀念貝多芬的「給愛之語」。佐藤伊杉參加美國 2020直播達人秀，以國樂器搖滾詮釋貝多芬經典名曲，令人驚豔。

主辦單位表示，有感於音樂、藝術、美學教育資源存在城鄉不平衡現象，透過網路線上展覽可落實藝術平權，展覽融合音樂、藝術、科技、創意，有感於在台灣從事藝術領域工作者為堅持理想相當辛苦，希望藉由貝多芬不向命運低頭精神鼓舞大家，繼續往創作目標前進，也將台灣藝術文化推向國際。線上開展從3月15日至4月30日。

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