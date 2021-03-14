「隧道盡頭的光」 馬友友打完第2劑疫苗當場即興演奏

戴著口罩的65歲華裔大提琴家馬友友14日在麻州Berkshire社區學院完成第二劑新冠疫苗接種。注射完畢後的15分鐘等候觀察期間，馬友友忽然拿出大提琴，即席演奏，回饋醫護人員，全場驚喜，報以熱烈掌聲。(路透)

現年65歲的世界知名大提琴演奏家馬友友13日在麻州 一處疫苗 接種中心打完第二劑新冠疫苗後，出人意料地當場即興演奏；接種中心剎時化為臨時音樂廳。有幸在場聆聽馬友友演奏「聖母頌」和巴哈「無伴奏大提琴組曲」的居民說，這象徵的正是「隧道盡頭的光」。

過去的這一年，馬友友一直努力用音樂慰藉和支持在疫情 中苦撐的人。13日，暫住麻州匹茲菲爾德(Pittsfield)伯克夏的他，帶著大提琴和妻子吉兒·哈諾爾(Jill Hornor)到伯克夏社區學院(Berkshire Community College)接種第二劑疫苗。為馬友友接種的護士問他是否願意趁著打完疫苗的15分鐘觀察期，為等候區的人們來場簡短音樂會；馬友友「歡喜允諾」。

伯克夏疫苗合作組織理霍爾(Richard Hall)告訴美國廣播公司(ABC)，馬友友樂於「回饋社區」，他戴著鴨舌帽和口罩並與眾人保持社交距離，當場演奏一連串古典音樂作品，其中包括舒伯特(Franz Schubert)「聖母頌」(Ave Maria)和巴哈(Johann Sebastian Bach)G大調第一號無伴奏大提琴組曲前奏曲(Cello Suite No. 1 in G Major, Prélude)。伯克夏社區學院在臉書分享了演奏片段。

霍爾說：「人人都因聆聽他的演奏而感動。」伯克夏郡以藝術社區聞名；霍爾表示，過去這一年藝術活動基本上都被迫銷聲匿跡，「聽到他的演奏大提琴，太特別了。」

疫情一年前開始時，馬友友隨即在社群媒體推出#SongsOfComfort線上活動，希望「在人們面對恐懼和孤立」時提供慰藉和緩解焦慮。他推文寫道，「在這些焦慮的日子裡，我想找到方法繼續分享讓我感到安慰的音樂。」馬友友官網指出，他的線上計畫始於在家中自拍攝短片，很快擴展，全球有1800萬人觀看。

去年12月，受疫情啟發，馬友友和英國鋼琴家凱瑟琳‧史托特(Kathryn Stott)發行專輯「大地之歌」(Songs of Comfort and Hope)。馬友友也曾與古典鋼琴家艾克斯(Emanuel Axe)合作一連串快閃演出，為伯克夏地區的公車司機、消防員、醫療人員和其他必要行業工人演奏音樂。馬友友去年11月向紐約時報表示，「人不只需要日常生活必需品，還需要相互支持，需要音樂。」