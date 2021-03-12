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數位藝術家Beeple一張JPG檔拼貼照 拍出6930萬天價

記者胡玉立／綜合報導
美國數位藝術家Beeple的照片拼貼數位藝術品「每一天」，是佳士得拍賣會的首件NFT商品，11日創下6930萬元拍賣天價，打破多項紀錄。(美聯社)
美國數位藝術家Beeple的照片拼貼數位藝術品「每一天」，是佳士得拍賣會的首件NFT商品，11日創下6930萬元拍賣天價，打破多項紀錄。(美聯社)

美國數位藝術家Beeple的JPG檔(影像)照片拼貼數位藝術品「每一天」(Everydays)，11日在佳士得(Christie's)線上拍賣會，最後一小時歷經180多回激烈競標，創下6930萬元拍賣天價；打破多項紀錄。數位藝術品的瘋狂「淘金熱」現象，讓藝術界人士「百感交集」。

Beeple本名溫寇曼(Mike Winkelman)，他的「每一天」是佳士德加入NFT純數位藝術品拍賣行列的首件NFT商品，起標價100元；開拍十分鐘出價即破百萬大關；兩周後、截標前最後幾秒因競標太激烈，拍賣延長兩分鐘，價格則由近3000萬元飆破6000萬元；最終以6930萬元定槌。

「每一天」以溫寇曼2007年開始每天拍攝的5000張數位照片拼貼而成，並在2月間「鑄造」成「不可替代代幣」(NFT, non-fungible token，又稱非同質化代幣)。

NFT這種新型數位資產具獨一無二特質，「數位簽名」經區塊鏈(blockchain)鑑證，確認作品擁有權和作品真偽。這次交易也是佳士德成立225年以來，首度接受加密貨幣(Ethereum)付款。

「每一天」的擊槌價甚至超過美術館高價收藏的史上偉大藝術家如J.M.W.特納(J.M.W. Turner)、秀拉(Georges-Pierre Seurat)等實體畫作，也創下當今在世藝術家作品的第三高拍賣價，次於昆斯(Jeff Koons)和霍克尼(David Hockney)。

紐約藝術顧問萊文(Todd Levin)對Beeple數位藝術品拍賣「百感交集」；他說：「見證歷史轉折點實在令人興奮，但金額如此龐大可能扭曲並損害此新興市場。」

區塊鏈認證電腦文件用於行銷並在文化藝術、商業、個人物品等領域「貨幣化」，被人比作「數位淘金熱」。

推特執行長多爾西(Jack Dorsey)最近正以NFT形式慈善拍賣他第一條推文，競價至11日已達250萬元；虛擬運動鞋品牌RTFKT Studios這個月則在7分鐘內售出600雙NFT產品，總價310萬元。

Beeple另一件十秒鐘短片「十字路口」(Crossroad)，3月初被邁阿密藝術品收藏家福瑞爾(Pablo Rodriguez-Fraile)以660萬元價格成功轉賣，五個月內獲利百倍，也讓人咋舌。

不過，許多當代藝術收藏家尚未被數位藝術品說服；收藏大量中國當代藝術作品的利維(Sylvain Levy)對數位藝術品創天價表示，「我的腦子裡沒有合適的軟體來了解正在發生的事情。藝術不再與物體有關，而是關於賺錢，我為藝術感到難過。」

佳士得拍賣行首場NFT拍賣專家戴維斯(Noah Davis)則指出，「NFT拍賣極可能破壞傳統藝術品拍賣模式。Beeple『每一天』創紀錄高價，加上NFT的非實物特性，讓拍賣行不用為儲存、處理、編目、攝影和保證藝術品，支付任何費用，對拍賣行來說的確非常誘人。」

戴維斯也表示，「我們肯定會提供更多NFT藝術品，但這絕不代表它們會在拍賣會上取代繪畫和雕塑。」

美國數位藝術家Beeple的照片拼貼數位藝術品「每一天」，是佳士得拍賣會的首件N...
美國數位藝術家Beeple的照片拼貼數位藝術品「每一天」，是佳士得拍賣會的首件NFT商品，11日創下6930萬元拍賣天價，打破多項紀錄。(Getty Images)

拍賣 NFT 貨幣

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