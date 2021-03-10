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班克西畫作被故意燒毀 NFT數位版以4倍價賣出

編譯中心／綜合10日電
班克西的「傻子」被燃燒殆盡。（取材自YouTube）
班克西的「傻子」被燃燒殆盡。（取材自YouTube）

BBC報導，近日一幅班克西(Banksy)的藝術畫作被「人為」燒毀，之後，該畫作的加密數字化版本以38萬美元的高價售出，這一價格相當於原畫價格的4倍。對此，有藝術評論家認為，此舉是為了賺錢而製造的「噱頭」。

中新網引述報導，在一個名為BurntBanksy的帳號分享的視頻中，一名戴黑色口罩、穿著印有班克西作品「氣球女孩」（Girl with Balloon）圖案的毛衣的男子點燃了名為「傻子」(Morons)的畫作，隨後這幅畫作化為灰燼。

被燒毀的「傻子」為班克西於2006年創作，描繪了一個拍賣師在擁擠的拍賣廳裡指著裝裱好的畫作，旁邊配字：真不敢相信你們這些傻子居然買了這個。

來源：Burnt Banksy頻道

報導稱，該畫作的數字化版本所有權之後以38萬美元的高價被賣出。據介紹，由於數字版本經區塊鏈技術處理後具有獨一無二的標識，擁有該不可替代代碼(NFT)，相當於擁有了它的所有權。

對於此舉，一名藝術評論家認為，這次活動純粹是為了賺錢而製造的「噱頭」。還有人認為，「你可以說任何東西都是藝術品，但如果你燒了一個東西，然後又想通過它來賺錢，對我來說，這在藝術上是很低級的。」

不過，曾用9.5萬美元買下這幅畫的原作，並策劃了此次燒畫活動的Injective Protoco公司表示，他們認為燒毀畫作「本身就是一種藝術表達」。

班克西 NFT

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