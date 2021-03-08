我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紓困案一再變動 專家：一些人宜暫緩報稅 可省上千元

梅琳達·蓋茲：全球群體免疫估2022年實現

村上春樹首場專拍登場 收藏家曾拍出奈良美智520萬元

記者陳宛茜／台北報導
村上春樹2018年出席活動資料照。(Getty Images)
村上春樹2018年出席活動資料照。(Getty Images)

村上春樹迷注意了！日本馬雷特拍賣行（Mallet Auction）宣布，將在3月20日於東京舉辦全球首場村上春樹的藏品專場拍賣。本次拍品全部來自收藏家黑河內俊的私人收藏，他也是2013年香港蘇富比舉辦全球首個奈良美智作品私人珍藏專拍「你不孤單」的收藏家。

來源：Mallet Japan Auction House YouTube頻道

黑河內俊原本只是銀行小職員，曾因為喜歡奈良美智的畫，省下六個月的午餐費購買一幅作品。依靠過人的眼力、精準的判斷力，黑河內俊寫下上班族成為收藏家的勵志傳奇。他的奈良美智專拍30多幅作品，總成交額超過520萬美元。

黑河內俊在村上春樹還未出名時便是他的粉絲。一有新的作品便立馬買來閱讀，同時他也喜歡去二手書店和舊貨攤，尋找和村上春樹有關的物品，他在馬雷特的採訪中表示，「不同於我讀過的任何作品，村上春樹的作品像是在深秋的夜裡，窗外無聲的雨一般深深地浸潤著我的心田，這種感覺在我內心深處與我融為一體，再也無法消去……」

本場專拍將共有98件拍品，包含內頁中帶親筆簽名的代表性小說《挪威的森林》、《聽風的歌》、《海邊的卡夫卡》、《1973年的彈珠玩具》等，還有他的隨筆短文，親筆手稿的原件、刊登過他寫的文稿和評論的雜誌、使用過的唱片、外國作家翻譯作品。

村上春樹曾經在東京青山經營一家名叫Peter Cat的爵士樂酒吧，店內的裝修全為他本人設計，白天賣咖啡，晚上變成酒吧。拍品包括在該酒吧中使用過的唱片一套，共35張。這些唱片是黑河內俊在日本的雅虎網拍中意外發現購買到的，原本是村上春樹送給雜誌《Swing Journal》活動中獎者的獎品，並且還附贈了給中獎者的親筆書信。

拍品還包括刊登過他的隨筆、評論、採訪的雜誌書刊，甚至還有設計他的小說書封面的藝術家，安西水丸、大橋步等人的原畫和版畫作品，其中還有一些小說書的內頁上有村上春樹和封面設計師到雙人簽名。

小說 東京 拍賣 村上春樹 奈良美智

上一則

愛之味

延伸閱讀

不甩疫情 30萬機車騎士聚佛州 恐釀超級傳播

不甩疫情 30萬機車騎士聚佛州 恐釀超級傳播
朝疫後生活邁進！以色列餐館酒吧復業 英國中小學復課

朝疫後生活邁進！以色列餐館酒吧復業 英國中小學復課
奈良美智自傳重新上市 直白吐露他對世界的告白

奈良美智自傳重新上市 直白吐露他對世界的告白
以色列40%人口完成疫苗接種 餐館酒吧恢復營業

以色列40%人口完成疫苗接種 餐館酒吧恢復營業

熱門新聞

義大利的飲食文化

2021-03-03 02:09
知名美國童書作家蘇斯博士(Dr. Seuss)公司今天決定，不再發行他的其中6本著作，原因是這些書中含有歧視性內容。(美聯社)

快看世界／童書巨擘蘇斯博士 叢書涉歧視不再發行

2021-03-02 11:57

小鎮情懷

2021-03-01 02:00
前英相邱吉爾在二戰贈予前美國總統羅斯福，但最終落入女星安潔莉娜裘莉手中的一幅畫作，以近830萬英鎊落槌。（美聯社）

小布送的邱吉爾戰時畫作 裘莉拍賣830萬英鎊成交

2021-03-02 01:45

父親的祕密

2021-03-05 02:01
阿尼默∕圖

難友黃老頭（上）

2021-03-06 02:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
歐普拉專訪 哈利：不後悔退王室 是梅根拯救了我

歐普拉專訪 哈利：不後悔退王室 是梅根拯救了我
CDC公布建議指南：已完成疫苗接種民眾 可免戴口罩聚會

CDC公布建議指南：已完成疫苗接種民眾 可免戴口罩聚會
國稅局找不到人 百萬人恐無錢領

國稅局找不到人 百萬人恐無錢領
科學證明：這5種食物 對身體有害

科學證明：這5種食物 對身體有害
第3輪紓困 百萬人恐無錢領 研究：約90%家庭可獲得

第3輪紓困 百萬人恐無錢領 研究：約90%家庭可獲得