奈良美智自傳重新上市 直白吐露他對世界的告白

「奈良美智特展」3月首度登台，他的自傳「小星星通信」中譯版也將重新上市。（取材自臉書）

日本 藝術家奈良美智將於台灣 舉辦個展，他的自傳「小星星通信」中譯版也將重新上市，書中回顧他過往人生中所關注的音樂、繪畫、電影 ，也直白表現他對於文化、戰爭、兒童議題的觀點。

備受矚目的日本重量級當代藝術家奈良美智特展，12日台北首站將開展，奈良美智也親自抵台布置展場；大塊文化出版在本月也推出奈良美智唯一的自傳圖文書「小星星通信」，全書收錄逾200張圖片，包括奈良美智畫作、珍貴照片及手稿等。

奈良美智生於1959年，畢業於日本愛知縣藝術大學，之後前往德國杜賽道夫藝術學院留學6年，往後便留在科隆創作；他在2000年回到日本後，一直以東京為創作據點，自2001年首次舉辦大型個展I DON’T MIND, IF YOU FORGET ME，接著開始舉辦多檔大型展覽。作品收藏於紐約現代藝術博物館（MoMA）和洛杉磯當代美術館，為日本當代藝術第二世代的代表人物之一。

大塊文化此次重新出版「小星星通信」，是奈良美智在2004年就已經出版的個人自傳，書中描述奈良美智在創作前不斷流浪，從故鄉青森到東京又到愛知縣求學的經歷，還有他到歐洲旅行、赴德國取經的過往。

奈良美智在書中以文字描寫他的旅程、他的繪畫，以及他繪畫中所表達的內心，搭配上幼時、年輕的珍貴照片，以及他繪畫的工作照，讓讀者能夠透過書籍觀看更完整的奈良美智。

大塊文化表示，這本書不是一本天才的傳記，從這本書中，能夠看見藝術家的摸索、對藝術思考與自我的努力。在「小星星通信」中，奈良美智依然是一貫的低調，並未陳述太多的私事，而是簡單的說明他一直以來所關注的文化層面，包括在不同時期反覆聆聽的音樂與喜歡的電影、繪畫，也說明他所關注戰爭、兒童等普世議題。

奈良美智在自序中說，「我的故事現在依然持續發展中，我寫下昨天之前發生的事，藉以回顧自己過往的旅程，也可以說，這是我的個人史。將過去的事情寫下來，一方面是想以客觀的角度來檢視自己，另一方面也想表明我今後依然會一步一腳印前進的決心。」

大塊文化表示，這本「小星星通信」珍貴之處在於，奈良美智之後完全沒有類似的書籍如這本書一般直白表現他的感動，對於世界直接的告白。

「小星星通信」將於3月9日在台灣上市。