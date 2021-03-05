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6童書涉歧視停刊… 蘇斯博士15本書反上亞馬遜暢銷榜

編譯林梅婕／綜合5日電
已故經典童書作家蘇斯博士的六本童書，因內容涉歧視停止發行後，在亞馬遜造成搶購風潮，該網站暢銷書排行榜前20名，15本是蘇斯博士的著作。(美聯社)
已故經典童書作家蘇斯博士的六本童書，因內容涉歧視停止發行後，在亞馬遜造成搶購風潮，該網站暢銷書排行榜前20名，15本是蘇斯博士的著作。(美聯社)

經典童書作家蘇斯博士(Dr. Seuss)生前曾發行過無數繪本，近日卻因插圖內容涉及對亞裔和非裔種族歧視，停止發行六部繪本；但結果卻適得其反，這些書在網路商城亞馬遜(Amazon)上造成一波搶購風潮，甚至衝上暢銷排行榜。

該網站暢銷書排行榜前20名中，多達15本是蘇斯博士的著作，包括排行榜第一名的「魔法靈貓」(The Cat in the Hat)，緊追在後的還有「一條魚，兩條魚，紅色魚，藍色魚」(One Fish Two Fish Red Fish Blue Fish)和「綠雞蛋和火腿」(Green Eggs and Ham)。另外，加拿大亞馬遜的暢銷書十大排行榜中，也出現「魔法靈貓」和「綠雞蛋和火腿」。

負責為已故作家兼插畫家蓋澤爾(Theodor Seuss Geisel)出版著作的「蘇斯博士企業」(Dr. Seuss Enterprises)2日透過聲明宣布，未來將不再發行蘇斯博士的六部繪本，包括「我在桑樹街上看到的一切」(And to Think That I Saw It on Mulberry Street)、「如果我來經營動物園」(If I Ran the Zoo)、「麥克萊格的水池」(McElligot's Pool)、「斑馬之外！」(On Beyond Zebra!)、「超級炒蛋！」(Scrambled Eggs Super!)和「貓的提問者」(The Cat's Quizzer)。

該企業在聲明中強調「這些書以有害和錯誤的方式描繪人」，並以實質行動回應過去幾年批評者們對書中帶有種族歧視繪圖的不滿。

諷刺的是，前總統歐巴馬和川普都曾在演講中提及蘇斯博士，歐巴馬還曾比喻「孩子們需要知道的所有事，都在蘇斯博士的書中」；但該企業卻選在今年「全國讀書日」(Read Across America Day)發表這項聲明，拜登總統也未在全國讀書日的演講中提及蘇斯博士。

前第一夫人米雪兒曾在全國讀書日中，介紹蘇斯博士的書中「戴帽子的貓」。(Getty...
前第一夫人米雪兒曾在全國讀書日中，介紹蘇斯博士的書中「戴帽子的貓」。(Getty Images)

種族歧視 亞馬遜 雞蛋

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