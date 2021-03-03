我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

環球電視網在法申請牌照過關 中國官媒在全歐復播

一洲焦點／疫苗、紓困、紐約連3州長性醜聞

畢卡索「戴淡紫色貝雷帽的女子」紐約拍賣 千萬起跳

記者孫曼／綜合報導
畢卡索「戴淡紫色貝雷帽的女子」，估價1000萬元起。(圖:邦瀚斯提供)
畢卡索「戴淡紫色貝雷帽的女子」，估價1000萬元起。(圖:邦瀚斯提供)

畢卡索「戴淡紫色貝雷帽的女子」（Femme au Béret Mauve）在被私人收藏將近40年後，今年5月13日將登上國際拍賣行邦瀚斯（Bonhams）於紐約舉辦的印象派及現代藝術拍賣會。這幅大師傑作是畢卡索1937年3月的作品，同年他還創作了「格爾尼卡」（Guernica）和「哭泣的女人」（Weeping Woman）兩幅知名傑作，被認為是其藝術生涯的關鍵年份。「戴淡紫色貝雷帽的女子」描繪畢卡索繆斯女神瑪莉德雷莎（Marie-Therese Walter）婉約靜美的一面，由現藏家於1984年購藏自一家紐約畫廊，從此未曾亮相，估價1000萬美元起。拍賣前也將巡迴舊金山、洛杉磯、巴黎、香港（4月）及紐約等地展出。

1937年初，畢加索的感情生活紛亂不斷：與妻子、女兒瑪雅之母奧爾加（Olga）分居，卻被她堅決拒絕離婚；同時又與瑪莉德雷莎及朵拉瑪爾（Dora Maar）兩人糾纏不清。1936年爆發的西班牙內戰，小城格爾尼卡遭受轟炸、促成了「格爾尼卡」的創作，畫室在巴黎的畢卡索則以朵拉瑪爾為範本創作了「哭泣的女人」。

畢卡索則在周末探訪安頓在巴黎以西約50公里、一處名為「莫爾德河畔勒特朗布萊」的村莊（Le Tremblay-sur-Mauldre）的瑪莉德雷莎及女兒瑪雅，並在當地創作了多幅德雷莎的肖像畫，包括這次上拍的「戴淡紫色貝雷帽的女子」。許多藝評家都認為，對畢卡索而言，德雷莎象徵了愛、平靜、與合睦的家庭。

Camille Pissarro 1896年作品「Tête de jeune f...
Camille Pissarro 1896年作品「Tête de jeune fille de profil, dite 'la Rosa'」，估價150萬元起。(圖:邦瀚斯提供)
RAOUL DUFY作品「L'atelier de l'artiste au H...
RAOUL DUFY作品「L'atelier de l'artiste au Havre」，估價12萬元起。(圖:邦瀚斯提供)

紐約 拍賣 美元

上一則

《舌尖上的鄉愁》徵文啟事

下一則

台灣導演鍾孟宏作品「醫生」 入選紐約MoMA回顧影展

延伸閱讀

紐約華男 地鐵站遭攻擊 疑又是仇恨亞裔犯罪

紐約華男 地鐵站遭攻擊 疑又是仇恨亞裔犯罪
一洲焦點／疫苗喜訊、紓困設限增、紐約連3州長性醜聞

一洲焦點／疫苗喜訊、紓困設限增、紐約連3州長性醜聞
紐約州府試點「健康碼」 大型比賽入場前掃碼入場

紐約州府試點「健康碼」 大型比賽入場前掃碼入場
黃金ETF持有量續降 瑞銀：金價年底恐跌到1,650美元

黃金ETF持有量續降 瑞銀：金價年底恐跌到1,650美元

熱門新聞

黛安∕圖

天堂裡的悲劇（下）

2021-02-24 02:02
知名美國童書作家蘇斯博士(Dr. Seuss)公司今天決定，不再發行他的其中6本著作，原因是這些書中含有歧視性內容。(美聯社)

快看世界／童書巨擘蘇斯博士 叢書涉歧視不再發行

2021-03-02 11:57

小鎮情懷

2021-03-01 02:00
煉乳麵包（condensed milk bread）。（朱晨．圖片提供）

鑽研烘焙樂無窮

2021-02-26 02:02
黛安∕圖

天堂裡的悲劇（上）

2021-02-23 02:02

她瘋了嗎？

2021-02-27 02:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
$1400紓困金領取設限 個人所得逾8萬、家庭超16萬 不發放

$1400紓困金領取設限 個人所得逾8萬、家庭超16萬 不發放
打過2劑疫苗 可做哪些活動？CDC本周發布指南告訴你

打過2劑疫苗 可做哪些活動？CDC本周發布指南告訴你
88歲身材如20歲！德國奶奶當健身教練 樂觀挺過抗癌路

88歲身材如20歲！德國奶奶當健身教練 樂觀挺過抗癌路
日媒爆福原愛外遇高大帥男 與江宏傑將離婚

日媒爆福原愛外遇高大帥男 與江宏傑將離婚
德州「100%防疫解禁」是解封超前布署？防疫前功盡棄？

德州「100%防疫解禁」是解封超前布署？防疫前功盡棄？