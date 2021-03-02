小布送的邱吉爾戰時畫作 裘莉拍賣830萬英鎊成交

前英相邱吉爾在二戰贈予前美國總統羅斯福，但最終落入女星安潔莉娜裘莉手中的一幅畫作，以近830萬英鎊落槌。（美聯社）

前英相邱吉爾在二戰贈予前美國 總統羅斯福，但最終落入女星安潔莉娜裘莉 （Angelina Jolie）手中的一幅畫作，成為邱吉爾在拍賣 會上售出的最昂貴作品，以近830萬英鎊（約1157萬美元）落槌。

邱吉爾（Winston Churchill）是熱愛繪畫的藝術家，他在1943年二次大戰期間造訪摩洛哥城市馬拉喀什（Marrakesh）時，得到靈感畫下這幅「庫圖比亞清真寺宣禮塔」（The Tower of the Koutoubia Mosque）油畫畫作。

法新社報導，藝術品拍賣行佳士得（Christie's）稱這是「邱吉爾最重要的作品…除了來源顯赫，這是他在（二戰時）創作的唯一一幅風景畫」。

CNN報導，知情人士說，美國男星布萊德彼特（Brad Pitt）2011年買下邱吉爾這幅日落風景畫當作禮物贈送給安潔莉娜裘莉。兩人結婚兩年後於2016年離婚，安潔莉娜裘莉最後把這幅畫作拿出來拍賣。

邱吉爾原本是職業陸軍軍官，後來踏入政壇，他的繪畫生涯起步相對晚，到了40歲才撿起畫筆。他對馬拉喀什落日餘暉的熱愛，可追溯至1930年代摩洛哥多數地區仍為法屬保護區時，讓他遠離政治風暴與倫敦單調乏味的天空。

邱吉爾曾在23年間6度造訪摩洛哥。他會在1970年代受富豪喜愛、華麗的馬穆尼亞飯店（La Mamounia）或泰勒別墅（Villa Taylor）的陽台上架設畫架。

邱吉爾1943年1月在摩洛哥西部城市卡薩布蘭加（Casablanca）與羅斯福（Franklin Roosevelt）和法國總統戴高樂（Charles De Gaulle）舉行歷史性會議後，從泰勒別墅畫下後來公認為他最傑出的作品，描繪這座舊城壁壘後的宣禮塔，背景有山脈圍繞，前方有色彩繽紛的人物。

據稱他曾告訴羅斯福：「你不能千里迢迢來到北非，而沒有看到馬拉喀什。我一定要跟你一起欣賞阿特拉斯山脈（Atlas Mountains）的日落。」

一家報社當時拍下的照片顯示，這兩名戰時同盟國領袖一同欣賞日落。美國代表團離開後，邱吉爾多留了一天，畫下四周有山脈圍繞的庫圖比亞清真寺景象，後來把這幅畫作送給羅斯福當作生日禮物。

佳士得負責現代英國與愛爾蘭藝術的幹部歐查德（Nick Orchard）說：「這是邱吉爾最私人、也是最強烈的外交手法。」他說：「這不是領導人間的一般禮物。這是軟實力，訴說了這段特殊關係的一切。」