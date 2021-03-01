網路梗圖也可拍賣？佳士得拍NFT數位藝品飆破300萬

佳士得首次拍賣純數位藝術作品「每一天—前五千天( Everydays—The First 5000 Days)」，累積五千張數位畫作。圖／佳士得提供

疫情加速數位世界的發展，包括藝術拍賣 市場。佳士得上周宣布首次網上拍賣以NFT為拍賣基礎的純數位藝術作品「每一天( Everydays)」，起拍價100美元 ，包括台灣在內的全球買家皆可上網競標，上線五天出價便飆破300萬美元。這是首次有大型拍賣公司運用NFT拍賣數位藝術，此一拍賣形式若成熟，未來將有更多網路梗圖創作者可透過拍賣獲得創作報酬。

網路上有許多大量為網友轉發使用的梗圖，甚至成為流行的文化符號，其影響力不遜於美術館裡的畫作。近年出現NFT市場拍賣平台，讓梗圖等數位藝術創作者，可透過拍賣獲得創作報酬。

NFT(非同質化代幣)指的是一種用於線上遊戲、數位藝術的特殊所有權紀錄，擁有藝術家的簽名加密。購買NFT和用金錢購買實體畫作所獲得的擁有權不同，購買NFT的買家擁有的是特權而非獨占權，其他網友仍可在在合法範圍內複製使用數位藝術品，但購得NFT的買家可以在社群媒體 上展示此一所有權許可證，彰顯其個人地位與對藝術家的支持。不久前，知名梗圖彩虹貓的創作者，便運用NFT拍出新台幣1500萬元的高價。

佳士得此次拍賣的純數位藝術作品「每一天(Everydays—The First 5000 Days)」，由1981年生的美國數位藝術家Beeple創作。他從2007年起，每天創作一張數位作品，累積5000張數位作品完成此一作品，擁有者可以點擊單一作品放大，用各種形式欣賞這些作品。Beeple表示，此一新型態的拍賣方式，將讓數位藝術「爆炸性成長」，並迎來更多新世代收藏者。

這也是繼佳士得兩年前拍賣AI畫作「Edmond Belamy的肖像」，再度投入新媒體藝術拍賣。當年AI畫作拍出新台幣1400萬元，佳士得昨表示，Beeple的「每一天」，上網5天出價已飆破300萬美元，截止日期為3月11日。根據佳士得去年報告，佳士得兩成買家為千禧新世代，參加網路拍賣人次暴增35%，顯見網路世代已成拍賣市場的重要新興客群。