白人譯非裔女詩人作品不妥？荷作家辭謝出版社邀約

拜登總統1月20日就職時，年僅22歲的非裔女詩人高爾曼（左）因朗誦自創詩作而聲名大噪，29歲的荷蘭小說家兼詩人萊納費爾德（右）近日獲邀翻譯她的作品為荷語版，卻在荷蘭國內引發「白人作家獲選翻譯非裔女詩人作品」爭議。（路透/Volkskrant）

拜登 總統1月20日就職時，年僅22歲的非裔 女詩人高爾曼（Amanda Gorman）因朗誦自創詩作「我們走上山丘」（The Hill We Climb）而聲名大噪，但荷蘭29歲小說家兼詩人萊納費爾德（Marieke Lucas Rijneveld）近日獲邀翻譯該詩，卻在荷蘭國內引發「白人作家獲選翻譯非裔女詩人作品」爭議，萊納費爾德26日發文，主動辭謝出版社的邀約。

萊納費爾德2020年以《The Discomfort of Evening》一書成為布克國際獎的最年輕得主，梅倫霍夫（Meulenhoff）出版社近日邀請他將「我們走上山丘」與高爾曼的第一本詩集翻成荷語版，盛讚他是夢幻人選，高爾曼本人還親自在推特 轉發他的聲明。

儘管如此，荷蘭國民也有不少人深感疑惑，為什麼不找一位非裔荷蘭作家來翻譯高爾曼的作品。記者杜爾（Janice Deul）在民眾報（De Volkskrant）指此一決定「令人費解」，強調她不是在抨擊萊納費爾德的素質，「但為什麼不挑一位作家，就如同高爾曼，（選一位）對自己身為年輕黑人女性毫無歉意的口語藝術家」。

雖然梅倫霍夫出版社稱他們徵詢過高爾曼團隊的意見，並無意主動更換譯者，但萊納費爾德26日上推特表示，對自己參與傳播高爾曼的訊息引起軒然大波感到震驚，也了解民眾對梅倫霍夫出版社邀請他翻譯感到受傷，決定辭謝翻譯邀約。

梅倫霍夫出版社表示，可理解萊納費爾德的決定，仍在尋找一位新的翻譯，杜爾則公開感謝萊納費爾德與出版社的決定，保守派報紙「電訊報」（De Telegraaf）則砲轟萊納費爾德「向覺醒分子磕頭」。