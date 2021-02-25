回收口罩變「冰山」沙發 義設計師秀環保巧思

義大利設計師Tobia Zambotti，將回收口罩製成沙發。（圖：Tobia Zambotti提供）

全球受到COVID-19新冠肺炎 的肆虐，不少國家都要求人民必須配戴口罩，避免肺炎的持續傳染。口罩雖然保護了大家，但也因此製造出更多的垃圾，全球環境更受到口罩的污染。義大利 設計師 Tobia Zambotti 希望喚醒大家對於環境保護的重視，因此特別設計出冰山造型的沙發，而透明的沙發材質中，可看到無數的口罩組成，把口罩重新賦予生命。

Tobia Zambotti發現，許多口罩都是由塑料製成，且都只能一次性使用，而且口罩被認為是醫療廢棄物，無法回收再利用，因此也開始產生問題，很多人都會隨手丟棄口罩，引發環境的負擔。

為喚醒大家對口罩廢棄的關注，Tobia Zambotti在義大利北方的小鎮Pergine Valsugana，邀請當地的居民，回收與收集使用過的口罩，包括醫療單位使用過、街上被丟棄的口罩，收集後以臭氧徹底消毒。Tobia Zambotti認為許多口罩的顏色組成，非常類似冰山，因此以可回收的PVC塑料，打造出不規則造型、如同冰山的沙發，而口罩就成為其中的充填物。

而Tobia Zambotti表示，沙發設計成冰山造型，除了因為口罩的顏色類似冰山外，也希望藉此喚醒大家關心地球暖化 ，冰山融化的環境問題。