「城市之光」書店創辦人辭世 美國夢代表者 自認非「垮掉的一代」

舊金山城市之光書店創辦人佛林蓋帝辭世，享年101歲。（取自臉書）

舊金山 地標書店 城市之光（City Lights）創辦人佛林蓋帝（Lawrence Ferlinghetti）22日辭世，享壽101歲。

佛林蓋帝的兒子羅倫索（Lorenzo Ferlinghetti）23日表示，佛林蓋帝22日在他自己的臥室中，握著他和女友的手，嚥下人生最後一口氣，他的死因是肺病。佛林蓋帝上周才剛接種第一劑新冠疫苗，下個月就要過102歲生日。

集詩人、小說家、劇作家、發行人、書店東主和維權人士於一身的佛林蓋帝，被視為舊金山文化資產的一部分，他是1950年代「避世運動」（Beat movement）發起人之一，並將這個運動的好奇與叛逆精神帶進了21世紀。

過去60年來，鮮少有詩人像佛林蓋帝如此知名、如此具有影響力。他的著作在全球賣出超過100萬本，同儕無人能望其項背。他在舊金山經營的城市之光書店，也是全球最知名、最獨特的書店之一。雖然他從不認為自己屬於「垮掉的一代」（Beat Generation），但對許多人來說，他一直是宣揚崇高且狂喜的美國夢的代表人物。

佛林蓋帝在他100歲那年出版一本意識小說「小男孩」（Little Boy），他在書中問道：「我究竟是這一代人的意識，還是只是一個自以為是、試圖逃避主導美國的唯物主義意識的老傻瓜？」

佛林蓋帝創造了歷史。透過城市之光，他為凱魯亞克（Jack Kerouac）、柏洛茲（William S. Burroughs）和其他作家出版書籍，還為金斯柏格（Allen Ginsberg）出版著名的「嚎叫」（Howl）一詩，這首詩雖然後來於1957年被視為淫穢作品被禁，卻為言論自由開創了新天地。

佛林蓋帝也違抗了歷史。即便網路、連鎖書店和高昂租金讓灣區許多獨立書店倒閉，城市之光到現在仍然是一個蓬勃發展的政治和文化組織。書店裡有一個專區專門陳列具有啟動「革命能力」（revolutionary competence）的書籍，員工可以請假參加反戰抗議活動。

佛林蓋帝2013年對「訪問」雜誌（Interview）說：「通常，人們會隨著年齡增長變得保守，但就我而言，我變得愈來愈激進。詩詞必須要能應對世界末日的挑戰，即使這聽起來很世界末日。」

長壽的佛林蓋帝擁有悲傷的童年，他的父親在他出生前五個月在紐約州 揚克斯（Yonkers）過世，遺留給他一種失落感，卻提供了他藝術創作的能力。他的母親在他父親過世兩年後精神崩潰並失蹤，最終被發現死於一家州立醫院內。

佛林蓋帝多年之間輾轉寄住在親戚家、寄養家庭和孤兒院，然後才被紐約一個富有家庭收養。他就讀北卡羅萊納州大學（University of North Carolina）新聞系，在哥倫比亞大學取得文學碩士學位，然後到巴黎索邦大學（Sorbonne University）取得博士學位。