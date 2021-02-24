舊金山「城市之光」書店創辦人去世 享嵩壽101歲

費林格提因肺功能退化去世，享嵩壽101歲。（路透）

享譽國際的舊金山 獨立書店 城市之光（City Lights Bookstore）共同創辦者、詩人、畫家暨出版家費林格提去世，享嵩壽101歲。

費林格提（Lawrence Ferlinghetti）昨天因肺功能退化去世。他生前創作數十本詩集，最著名是1958年出版「心靈的科尼島」（A Coney Island of the Mind ），曾以12種語言發行100萬冊、至今仍未絕版。他最後一本著作是小說「小男孩」（Little Boy），在去年他100歲生日前出版。

費林格提是二次世界大戰中諾曼第登陸戰的老兵，也是戰後崛起的左翼知識分子。他對文學世界最大的貢獻是創辦「城市之光」平裝書店，成為舊金山文藝復興時期的詩歌推動者。

費林格提的童年崎嶇。根據今天的「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle），1919年3月24日他出生於紐約，父親是義大利移民，為了融入美國 把姓氏改短成費林（Ferling）。費林格提在1954年改回原本長版姓氏。

在他出生前，父親已過世；在他出生後，母親因神經衰弱無力扶養，把他送到法國讓阿姨照顧一陣子，接著他住進孤兒院。6歲回到美國時發現原來他有4位哥哥，之後他被一戶紐約人家收養。

受到養父母家書架上美國作家沃爾夫（Thomas Wolfe）「天使望故鄉」（Look Homeward, Angel）一書的啟發，他立志成為作家，並追隨沃爾夫就讀北卡大學教堂山分校（University of North Carolina at Chapel Hill）。新聞系畢業後，他加入美國海軍參與二次世界大戰，在諾曼第登陸戰擔任一艘驅潛艦艦長。

靠著戰後退伍軍人的低利貸款，費林格提取得哥倫比亞大學碩士，並前往巴黎攻讀比較文學博士學位，在開往法國的船上認識他的妻子。

1951年費林格提來到舊金山，一開始以畫家身份掙扎求生。有一天，他看見大學生馬汀（Peter Martin）正在貼佈告，有意開張一家紙本書店。兩人聊起、一拍即合，各出資500美元，在1953年6月成立城市之光口袋書店（City Lights Pocket Bookshop）。

兩年後書店兼營出版業，第一本口袋詩集是費林格提的著作「消失世界的圖像」（Pictures of the Gone World，暫譯），接著是金斯柏格（Allen Ginsberg）的知名詩集「嚎叫」（Howl）。

城市之光成為全美第一家獨立書店，初期專門出版平裝書，並成為舊金山文學圈的聚集地。

1950年代「躁動一代」（The Beat Generation，或譯「跨掉一代」）代表人物、美國作家克魯亞克（Jack Kerouac）創作的自傳性小說「大索爾」（Big Sur）就是以費林格提做為主角的人物設定。大索爾是加州靠海岸觀光名勝地區。

費林格提為世人留下的不只是文學，還有影響力。1994年舊金山北灘區一條小巷子重新命名為費林格提，表彰一位詩人對當地的貢獻。2003年他獲佛羅斯特紀念勳章（Robert Frost Memorial Medal）、2005年第一位獲得美國國家圖書基金會（National Book Foundation）卓越服務獎得主、2006年被法國文化部授予藝術與文化司令勳位。

他認為詩作就該抱持不同意見與顛覆性，並成為改變的動力，「質疑所有事情，質疑每個人、包括蘇格拉底；力求改變世界，直到不再需要異議者」。