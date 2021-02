舊金山「城市之光」書店創辦人去世 享嵩壽101歲

費林格提因肺功能退化去世,享嵩壽101歲。(路透)

享譽國際的舊金山 獨立書店 城市之光(City Lights Bookstore)共同創辦者、詩人、畫家暨出版家費林格提去世,享嵩壽101歲。

費林格提(Lawrence Ferlinghetti)昨天因肺功能退化去世。他生前創作數十本詩集,最著名是1958年出版「心靈的科尼島」(A Coney Island of the Mind ),曾以12種語言發行100萬冊、至今仍未絕版。他最後一本著作是小說「小男孩」(Little Boy),在去年他100歲生日前出版。

費林格提是二次世界大戰中諾曼第登陸戰的老兵,也是戰後崛起的左翼知識分子。他對文學世界最大的貢獻是創辦「城市之光」平裝書店,成為舊金山文藝復興時期的詩歌推動者。

費林格提的童年崎嶇。根據今天的「舊金山紀事報」(San Francisco Chronicle),1919年3月24日他出生於紐約,父親是義大利移民,為了融入美國 把姓氏改短成費林(Ferling)。費林格提在1954年改回原本長版姓氏。

在他出生前,父親已過世;在他出生後,母親因神經衰弱無力扶養,把他送到法國讓阿姨照顧一陣子,接著他住進孤兒院。6歲回到美國時發現原來他有4位哥哥,之後他被一戶紐約人家收養。

受到養父母家書架上美國作家沃爾夫(Thomas Wolfe)「天使望故鄉」(Look Homeward, Angel)一書的啟發,他立志成為作家,並追隨沃爾夫就讀北卡大學教堂山分校(University of North Carolina at Chapel Hill)。新聞系畢業後,他加入美國海軍參與二次世界大戰,在諾曼第登陸戰擔任一艘驅潛艦艦長。

靠著戰後退伍軍人的低利貸款,費林格提取得哥倫比亞大學碩士,並前往巴黎攻讀比較文學博士學位,在開往法國的船上認識他的妻子。

1951年費林格提來到舊金山,一開始以畫家身份掙扎求生。有一天,他看見大學生馬汀(Peter Martin)正在貼佈告,有意開張一家紙本書店。兩人聊起、一拍即合,各出資500美元,在1953年6月成立城市之光口袋書店(City Lights Pocket Bookshop)。

兩年後書店兼營出版業,第一本口袋詩集是費林格提的著作「消失世界的圖像」(Pictures of the Gone World,暫譯),接著是金斯柏格(Allen Ginsberg)的知名詩集「嚎叫」(Howl)。

城市之光成為全美第一家獨立書店,初期專門出版平裝書,並成為舊金山文學圈的聚集地。

1950年代「躁動一代」(The Beat Generation,或譯「跨掉一代」)代表人物、美國作家克魯亞克(Jack Kerouac)創作的自傳性小說「大索爾」(Big Sur)就是以費林格提做為主角的人物設定。大索爾是加州靠海岸觀光名勝地區。

費林格提為世人留下的不只是文學,還有影響力。1994年舊金山北灘區一條小巷子重新命名為費林格提,表彰一位詩人對當地的貢獻。2003年他獲佛羅斯特紀念勳章(Robert Frost Memorial Medal)、2005年第一位獲得美國國家圖書基金會(National Book Foundation)卓越服務獎得主、2006年被法國文化部授予藝術與文化司令勳位。

他認為詩作就該抱持不同意見與顛覆性,並成為改變的動力,「質疑所有事情,質疑每個人、包括蘇格拉底;力求改變世界,直到不再需要異議者」。