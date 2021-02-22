百達翡麗藏家夢幻逸品！終極型號2499全套登日內瓦春拍

「名表薈萃-日內瓦XIII」將上拍的百達翡麗型號2499第一代腕表。圖：富藝斯提供

在國際市場普遍保守、而流動資產又增加狀態下，透過拍賣 選購具有收藏價值的珍罕作品的人也愈來愈多。去年以1.33億美元創下歷來最高全年總成交額，領銜同儕的國際拍賣行富藝斯（Phillips），今年一開春就宣布將於春季拍賣時推出5枚藏家終極夢幻型號之百達翡麗高階複雜腕表。一套四代百達翡麗型號2499萬年曆計時碼表系列將領銜5月8日的「名表薈萃-日內瓦XIII」，此4枚腕表皆來自同一藏家，耗時近20年集齊，其中包含極為珍罕的第二代玫瑰金版本。此外，「名表薈萃-香港 XII」則推出一枚精美罕有的百達翡麗型號3974玫瑰金三問萬年曆自動腕表，為市場僅知的五枚玫瑰金版本之一。

「名表薈萃-香港XII」將上拍的百達翡麗型號3974玫瑰金三問萬年曆自動腕表。圖：富藝斯提供

「名表薈萃-香港XII」推出一枚精美罕有的百達翡麗型號3974玫瑰金三問萬年曆自動腕表。圖：富藝斯提供

對許多頂尖的鐘表藏家而言，百達翡麗型號2499被譽為是品牌最具標誌性的終極收藏品，是20世紀下半葉最具影響力的鐘表型號之一。「此款時計生產歷時近35年，已知總產量僅349枚，意味著每月產量不足一枚，是世上最珍罕的收藏品之一，」富藝斯鐘錶資深顧問Aurel Bacs及富藝斯鐘錶歐洲暨中東區主管Alex Ghotbi表示，這組四代同堂之百達翡麗型號2499，這是近20年來全部四代首次現身同一拍場。

型號2499自推出以來共經歷4次演進改款，四代之間的區別主要在外觀細節：第一代表款的計時按鈕為方形、表盤時標及測速計刻度採用阿拉伯數字；第二代表款的計時按鈕改為圓形，搭配阿拉伯數字或巴頓式時標及測速計刻度；第三代開始沿用圓形計時按鈕，時標及外圍秒圈則採巴頓式；第四代的2499同樣是圓形計時按鈕與巴頓式時標與外圍秒圈，不過表鏡改為藍寶石水晶材質。

「名表薈萃-日內瓦XIII」將上拍的百達翡麗型號2499第二代腕表。圖：富藝斯提供

富藝斯今年春拍焦點為一系列罕見的百達翡麗複雜功能腕表。圖：富藝斯提供

此次上拍的型號2499第一代購於2008年，是迄今為止僅知的23枚配有「Wenger」表殼的黃金款之一。第二代則是極為稀有的玫瑰金版本，含本拍品在內，市場上僅知9枚。該枚腕表於1960年代在德國 北部售出，表背上有罕見的德國標記，並由同一家族珍藏至2010年首次亮相拍賣，而現任藏家向當時成功競投的買家購入並收藏至今，因此其共經歷了三任主人。此枚腕表更配備極為罕見的德國日曆。第三代曾於2004年亮相於市場，是已知最早的版本之一。此枚腕表配備深於1960年代後期已逐漸淡出市場的硬琺瑯表盤。第四代則生產於1985年，是此型號腕表生產年份的最後一年。同樣配備罕見的德國日曆，表示該表最初售於德國，並且是第四代中僅知的6枚備德國日曆版本之一。

「名表薈萃-日內瓦XIII」將上拍的百達翡麗型號2499第四代腕表。圖：富藝斯提供

「名表薈萃-日內瓦XIII」將上拍的百達翡麗型號2499第三代腕表。圖：富藝斯提供

而在亞洲香港舉辦的春拍，則呈獻一枚百達翡麗型號3974玫瑰金腕表，是市場上僅知的5枚玫瑰金版本之一，時隔13年再現拍場，品項依然完美無損，表耳上的四個標記仍清晰可見。型號3974是1989年，百達翡麗為慶祝品牌創立150週年而推出的，是當時世界上最複雜的腕表，亦是百達翡麗首款生產的自動上鍊三問萬年曆，所搭載由467個零件組成的經典百達翡麗機芯「Caliber R27Q」，厚度僅6.8毫米，非常輕薄。

值得一提的是，型號3974時計的表殼，是由20世紀傳奇表殼工匠Jean-Pierre Hagmann製作的，他曾於珠寶商學習，之後以製作表殼、尤其是百達翡麗三問表殼而享譽盛名，其作品是頂級表殼的標誌。型號3974歷經13年，總產量僅約120枚，據學者研究其中僅約20枚為玫瑰金表殼。