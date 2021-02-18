好想啃一口！這款鼻煙壺像極了玉米

故宮館藏的鼻煙壺「清19世紀 瓷胎黃釉玉蜀黍形鼻煙壺」，因為形似玉蜀黍，是「最吸引小朋友目光的鼻煙壺」。(取材自臉書)

國立故宮博物院將於7月31日在北部院區舉行「士拿乎—清宮鼻煙壺的時尚風潮」（ https://theme.npm.edu.tw/exh109/SnuffBottles/ ）展覽，昨天臉書 粉專「國立故宮博物院 National Palace Museum」PO出館藏的鼻煙壺「清19世紀 瓷胎黃釉玉蜀黍形鼻煙壺」，因為形似玉蜀黍，是「最吸引小朋友目光的鼻煙壺」。

瓷胎黃釉玉蜀黍形鼻煙壺全高8.1公分、寬3.1公分，故宮說，它是模製非常寫實的玉蜀黍造型鼻煙壺，附有綠料蓋子與牙匙。模製寫實玉蜀黍，有圈足，直口。共40件鼻煙壺裝於一木匣，收藏於華滋堂燕喜堂。

瓷胎黃釉玉蜀黍形鼻煙壺造型逼真，網友直呼可愛。網友Pallas Lu透露，「記得聽策展人導覽時說過，這裡鼻煙壺很多都有故事，唯獨這造型奇特像玉米的鼻煙壺，沒什麼故事」，也有網友說「看起來就想啃」、「突然想吃烤玉米」、「看起來好像玉米冰淇淋」、「明明就玉米筍」。

故宮說，鼻煙（snuff）源自西方，早期翻譯成「士拿乎」，在康熙皇帝時業已傳入。將鼻煙翻譯為「士拿乎」或可反映當時鼻煙稀少而珍貴，僅於宮廷與王公貴族間，屬於士大夫以上階層流通。

故宮說，不同於西洋用盒盛裝這種輕細的粉末，清代宮廷將其改成小口、廣腹帶匙蓋的鼻煙壺，成為當時的時尚風潮。從早期的各色玻璃到套玻璃，還有各種礦石牙角的雕刻，再到金屬胎琺瑯以及極難燒製的玻璃胎琺瑯，或是瓷器、甚至葫蘆工藝，到後來為裝鼻煙而發明的內繪玻璃，幾乎囊括當時各種製作工藝於方寸間的小瓶。

故宮表示，故宮收藏大量清宮製作最精美的鼻煙壺，選展各種材質之鼻煙壺，從雕刻、燒製、琢磨等工藝角度理解其製作及所呈現之時代特色，且以珍藏、日常到賞賜等不同目的，看到清代工藝之縮影，更是清宮微型藝術之精典。從技法的創新，到各類材質所展現之技藝，以及使用與欣賞的各種意境，體會清宮鼻煙壺的新藝境。