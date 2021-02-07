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超級盃31：9海盜大勝酋長 布雷迪拿下第7冠

超級盃首度請詩人開場 頌揚疫下無名英雄

中央社／紐約7日電
高曼7日為超級盃開場朗誦最新詩文。圖為高曼1月20日在總統就職典禮朗誦詩文。（美聯社資料照片）
高曼7日為超級盃開場朗誦最新詩文。圖為高曼1月20日在總統就職典禮朗誦詩文。（美聯社資料照片）

美國詩人高曼上個月在總統拜登就職典禮躍升成國際焦點後，今天朗誦最新詩文替職業美式足球聯盟NFL年度冠軍賽超級盃（Super Bowl）開場，頌揚疫情期間冒險服務的必要工作人員。

22歲、魅力百分百的高曼（Amanda Gorman）是首位在NFL年度冠軍賽登台的詩人，而這場賽事是美國整年度收視率最高的電視節目，也是全球最大舞台之一，至少吸引8000萬人觀看，遠多於拜登就職典禮的4000萬人。

法新社報導，在預錄的演出中，高曼朗誦她的最新創作「齊誦隊長」（Chorus of the Captains），表揚3名今晚被選出丟銅板的榮譽隊長：1名教育家、1名加護病房護理師，以及1名美國陸戰隊退役軍人。

詩文寫道：「他們身先士卒，超越所有期望和限制，撐起他們的鄰里，扛起領袖、治療者、教育家之責。」

她在詩文中讚頌冒險救命的護理人員時說：「即便在悲劇之中，希望仍不滅。」

「我們這一天頌揚他們的同時，他們日復一日地照耀著我們。」

高曼去年剛從哈佛大學畢業，2017年獲頒美國國會圖書館（Library of Congress）國家青年桂冠詩人，今年1月20日成為美國總統就職典禮上有史以來最年輕的朗誦詩人。

一年一度超級盃今天由傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）領軍的坦帕灣海盜在主場迎戰四分衛新星馬霍姆斯（Patrick Mahomes）率領的堪薩斯酋長，上半場打完海盜以21比6領先。

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