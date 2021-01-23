台作家林奇伯新作「極地紀」 書寫芬蘭藝術家駐村經驗

作家林奇伯推出全新文學作品「極地紀：穿越象徵的森林」，全書描述旅人愛瑞克在芬蘭冬季原野的一段奇遇，書中包含了冰雪、霧淞、苔蘚、篝火、精靈、極光等元素。(林奇伯提供／中央社)

作家林奇伯推出全新文學作品「極地紀：穿越象徵的森林」，書中藉由他在芬蘭駐村時的所思所感，開發出嶄新的文學象限，期盼在2021年一開始，為台灣 文壇寫下突破性篇章。

林奇伯過去過去曾為新聞人、藝評人，在多間媒體都服務過，他表示此次這本新作他希望能夠展現脫胎換骨後的書寫風格。

林奇伯在2019年時，獲得芬蘭亞特雷斯創意中心（Arteles Creative Center），參與國際藝術家冬季駐村計畫，「極地紀」就是他在當時所得到的題材 ，藉此發想展開書寫。亞特雷斯冬季靜居計畫邀請各國優秀作家與藝術家參與，凸顯芬蘭冬日「純粹」、「寧靜」、「幾近永夜」的自然特質。

林奇伯表示，這本書描述旅人愛瑞克在芬蘭冬季原野的一段奇遇，書中包含了冰雪、霧淞、苔蘚、篝火、精靈、極光等元素，這些都是他在芬蘭時深刻感覺並且受到感動的物件。

「極地紀」全書共分為5個部分，每部分各代表一週的時間輪迴，其下又包含了33篇文章，前後折疊、對稱。

林奇伯說，他認為文學的紀實與虛構間，其實是有流動切換的可能，他在書中就不斷嘗試，「我的編輯告訴我，我真的做到將寫作方式完全改變。」他的編輯告訴他，他創作了全新的寫作手法。

林奇伯說，「生命如詩，生活裡充滿象徵，只要賦予意義，紀實下來，人生與寫作甚或比小說 還更離奇與和諧。」

他也解釋，書名會取名「極地紀」，是出自於「浮生六記」中芸娘的話：「昔一粥而聚，今一粥而散；若作傳奇，可名吃粥記矣。」他特別將「記」改為「紀」，藉字義中紀實、年歲、條理、紀念不忘等多向度意涵展現作品的態度。