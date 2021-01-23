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陳沖主持！金山交響樂團表演 線上賀牛年新春

記者李晗 / 舊金山報導
揚琴演奏家吳文英參與今年的線上音樂會。（金山交響樂團提供）
揚琴演奏家吳文英參與今年的線上音樂會。（金山交響樂團提供）

舊金山交響樂團一年一度的農曆新春音樂會將於2月20日在線上免費播放，慶賀牛年新春。

今年因為疫情原因，網上的慶賀名為「辛丑新春網上節慶」，這也是樂團21年來首次在線上舉辦農曆新年音樂會。今年的活動靈感來自亞洲傳統，富有動力、穿越古今，演出曲目包括民間音樂及出自亞洲作曲家手筆的作品。

演出節目於2月20日下午4時在交響樂團 SFSymphony+（sfsymphonyplus.org）網上免費播放。

本年度的新春節慶由著名華裔演員兼導演陳沖主持，聚焦辛丑（牛年）迎來的福兆吉祥——寓意今年財運亨通、一家團聚、大展鴻圖。演出曲目包括陳怡作品「琴簫引」、周龍「中國民歌」選段之「趕牲靈」與「槐花幾時開」、于京君「中國民歌組曲」之「對花」與「跑旱船」、陳耀星「戰馬奔騰」、鮑元愷「炎黃風情」中「小白菜」一曲，以及由吳文英改編的新疆民歌「塔克斯節日」。

陣容包括指揮家陸世名、二胡演奏家史濤、揚琴演奏家吳文英、鋼琴家薩曼莎與舊金山交響樂團團員。談到辛丑新春節慶的曲目編排，陸世名感到雀躍，表示舊金山交響樂團音樂家帶來寓意吉祥的作品，為新的一年添上動力、真摯與積極的能量。

「大家都期待新春帶來的新希望。能與技驚四座的藝術家一起合作令我興奮不已，錄製的演奏視頻也就是我們衷心獻給大家的新年禮物。」陸世名表示。

爲了讓新春活動增添聲色，樂團更安排一個豐富多姿的「貴賓禮」，包括由Blueprint Studios特別設計、獨家尊享的網上體驗：演出首播前後，虛擬貴賓室請來特邀嘉賓，呈獻音樂表演，讓節日氣氛更濃厚。更多詳情可以查詢：sfsymphony.org/cny。

交響樂 舊金山 中國

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