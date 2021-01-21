亞馬遜暢銷書充滿「就職」詩人高爾曼、賀錦麗外甥女登榜

22歲的的非裔女詩人阿曼達‧高爾曼在就職大典上朗讀她創作的「我們走上山丘」。(路透)

22歲的高爾曼是美國 總統就職典禮上有史以來最年輕的朗誦詩人，她的兩本創作今天登上電商龍頭亞馬遜 暢銷書排行榜前兩名，而「就職」主題的書籍在美國正夯。

亞馬遜（Amazon.com）暢銷書排行榜第一名今天由高爾曼（Amanda Gorman）首本詩集拿下，書名與她20日在新任總統拜登 （Joe Biden）就職典禮誦讀的詩「我們走上山丘」（The Hill We Climb）同名。排行第2的暢銷書是高爾曼寫作、朗恩（Loren Long）畫圖的繪本「變之頌」（Change Sings）。

亞馬遜暢銷書排行榜第一名由高爾曼首本詩集「我們走上山丘」拿下。(取材自亞馬遜網站)

這兩本書預定9月才上市，目前預購已熱銷。

20日美國正副總統就職典禮上，高爾曼的朗誦是讓許多人印象深刻的一段。她穿著黃色大衣、頭上繫著紅色髮圈，為拜登吟誦她創作的「峻嶺吾登」，臉部與聲音表情豐富、沉穩地表達對國家的希望。

這首振奮美國人心的詩作中，高爾曼的文字兩度融入歌舞劇編劇林曼努爾米蘭達（Lin-Manuel Miranda）創作的「漢密爾頓」（Hamilton），兩人在推特（Twitter）互動，米蘭達回應讚譽高爾曼。

排行第2的暢銷書是高爾曼寫作、朗恩的繪本「變之頌」。(取材自亞馬遜網站)

高爾曼去年剛從哈佛大學畢業，2017年獲頒美國國會圖書館（Library of Congress）國家青年桂冠詩人。

「就職」主題盤據亞馬遜暢銷書排行榜，第3名是圖畫書「雄心女孩」（暫譯，Ambitious Girl），作者哈里斯（Meena Harris）是美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）外甥女，她畢業於哈佛大學法學院，身兼律師與童書作者。

36歲的哈里斯20日告訴美國國家廣播公司灣區電視台（NBC Bay Area），她的阿姨賀錦麗在參選時被批評為太過野心勃勃，她認為「野心是擁有夢想、遠見，且付諸追求」，書中她引用外婆的話「有天你也許會成為史上第一，但不要成為史上最後，要把位置留給更多人」。

緊追在「雄心女孩」之後的第4名是美國前總統歐巴馬（Barack Obama）回憶錄「應許之地」（A Promised Land），這是去年暢銷書之一，今年銷售狀況仍被看好。