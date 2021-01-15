疫情衝擊 麻州藝文界取消4萬場演出 藝術家哪來收入？

麻州因疫情關閉或嚴格限制表演廳人數，使得靠演出收入維生的表演藝術工作者大受衝擊。(記者唐嘉麗／攝影)

麻州 藝術家、藝術機構大受疫情 衝擊， 在疫期蒙受巨大的經濟打擊。據麻州文化委員會(MCC)調查2400名藝術工作者發現，麻州自去年3月疫情爆發以來，取消4萬場藝術演出，估計文藝工作者整體收入損失2000萬元。

許多藝術家無法僅靠藝術維生，通常身兼兩份或多份工作，疫情爆發後，藝術工作大受影響，大多數人兼職的服務業也因商業限縮和關閉，使得藝術家受到雙重打擊。

波士頓 市「創意工作者藝術家調查」發現，近四分之一的波城藝術家因為喪失工作、經濟窘迫，被迫轉做數位工作(digital work)，近三分之一被裁員或縮減工時。約四分之一的藝術家較幸運，能夠轉為遠程繼續工作，填補收入落差。有些藝術家表示，疫情來得突然讓人措手不及，把工作移至網上的重新安排還需要時間和投資，也不知效果或是否可行，若無資源和協助，把工作轉移到網上並非簡單的事。

研究顯示，申請疫期失業救濟和波士頓藝術家救濟基金的藝術工作者人數超過任何其他計畫。近四分之一的受訪者表示他們沒有資格獲得任何財務支持，還有些人不知道自己可能有資格獲得某些支持。

據研究機構「波士頓指標」(Boston Indicators) 12月所做的研究報告，藝術機構在疫情期間面臨巨大損失。許多藝術場地勉強支撐或被迫出，麻州藝術界面臨挑戰的深度和廣度難以衡量。實場演出的售票損失迫使藝術機構動用財務儲備金以彌補損失，也不得不採取凍結工資和解雇員工的措施。

麻州文化協會(Mass Cultural Council)調查報告指出，從去年3月到10月，非營利文化組織報告的收入損失達3.795億元，捐款收入損失1.04億元；約有四分之一的受訪機構擔心付不出帳單、工資，最終只有關閉。

據推廣文藝活動的 ArtsBoston與文化諮詢組織WolfBrown 合作定期所做的觀眾意向調查，去年疫情稍緩的7月到9月間，過去兩周曾去博物館或畫廊參加活動的受訪者比率從2％上升到5％，參加現場表演的比率從1％上升到4％。但在疫情陰影下，觀眾對場地大小和所在、能否保持距離多有顧慮，許多人表示在能夠保證安全前，不會回到文藝場所。