我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美確診破2307萬 逾38萬例病亡

選舉官司失利又被彈劾 川普拒再付朱利安尼薪水

顯微鏡下的花蕊 居然成了陶藝雕塑品

記者張睿廷／新北報導
〈花微觀〉獲2014日本美濃國際陶藝競賽「佳作」肯定。（圖：新北市鶯歌陶瓷博物館提供）
〈花微觀〉獲2014日本美濃國際陶藝競賽「佳作」肯定。（圖：新北市鶯歌陶瓷博物館提供）

平時熱愛花卉植物的台灣青年曾祥軒，除了創作青花彩繪外，也好奇的用顯微鏡觀察雄雌蕊的細節，繽紛的意象引發他採用陶藝呈現花卉的生命。「花解構‧花在微觀下的生命創造」總共展出28組件作品，多以花卉構造名稱命名，用色大膽鮮豔，給人全新的視覺觀感。

其中3件更獲得國際級競賽的肯定，〈花微觀〉參加2014日本美濃國際陶藝競賽，從3473件來自63個國家地區高水準的作品中脫穎而出，獲得「佳作」肯定，是必看作品之一。〈蜜腺〉其鮮明的色彩和多變的形體，獲2019年西班牙L’Alcora第39屆國際陶藝競賽「入選」殊榮。獲得2019日本金澤世界工藝競賽「入選」的〈內源〉，以拉坯手塑形、拍打出自然的弧度，釉色精緻高雅。

曾祥軒在鶯歌長大，對藝術有著濃厚的興趣，在鶯歌國中美術班打下繪畫基礎，就讀鶯歌高職陶瓷工程科時，突破平面創作接觸陶藝，拜師存仁堂汪弘玉師傅，學習手繪傳統青花瓷，即使作品形成耗費工時，他堅持延續傳統工藝的精神。在臺灣藝術大學工藝設計系求學階段，習得多種媒材應用，將傳統技法與創意思維融合於創作，曾祥軒可說是科班出身，底子厚實。

〈內源〉以拉坯手塑形、拍打出自然的弧度，釉色精緻高雅。（圖：新北市鶯歌陶瓷博物館...
〈內源〉以拉坯手塑形、拍打出自然的弧度，釉色精緻高雅。（圖：新北市鶯歌陶瓷博物館提供）

日本 台灣

上一則

渴望歲月靜好

下一則

舞會DJ（下）

延伸閱讀

灣區媽媽教室 1.22線上口罩製作教學

灣區媽媽教室 1.22線上口罩製作教學
聯合國UNESCO認證！鐘表工藝為人類共同文化遺產

聯合國UNESCO認證！鐘表工藝為人類共同文化遺產
鴻海攻輕量電動車 鴻準擔綱

鴻海攻輕量電動車 鴻準擔綱
柏克萊加大：回收塑膠袋轉製人工關節黏劑

柏克萊加大：回收塑膠袋轉製人工關節黏劑

熱門新聞

作曲家馬克斯．李希特2015年發表個人專輯「舒眠曲」，以8小時的樂作讓入睡者聆聽，全球巡演時現場睡成一團，如今巡演剪成音樂電影「李希特舒眠曲」。（中央社）

李希特創作8小時舒眠曲 巡演現場睡成一團

2021-01-11 21:01

長命百歲

2021-01-09 02:07
武俠小說家古龍。（本報系資料照片）

天涯一旦成知己

2021-01-11 02:02
英國倫敦交響樂團首席指揮拉圖將離職，並加入德國巴伐利亞廣播交響樂團擔任首席指揮。(美聯社)

倫敦交響樂團指揮拉圖「跳槽」德國 衝擊英古典樂界

2021-01-11 10:01
2015年5月12日香港茶聚，左起：李孝悌、李歐梵、鄭培凱、鄢秀、李子玉、余梅芳、鄭愁予。（圖片提供．鄭培凱）

懷念梅芳

2021-01-06 02:02

老花眼知暮年

2021-01-09 02:07

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
232：197 眾院通過彈劾川普 10共和黨議員投贊成票

232：197 眾院通過彈劾川普 10共和黨議員投贊成票
補足2000元！拜登再推紓困 每人加發1400元

補足2000元！拜登再推紓困 每人加發1400元
眾院通過彈劾後 川普拍影片譴責國會暴動「非我立場」

眾院通過彈劾後 川普拍影片譴責國會暴動「非我立場」
87歲華醫染新冠兩次查不出 老公這些決定救她命

87歲華醫染新冠兩次查不出 老公這些決定救她命
7年前買進7.5元特斯拉股票 39歲亞馬遜工程師爽退休

7年前買進7.5元特斯拉股票 39歲亞馬遜工程師爽退休