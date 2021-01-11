倫敦交響樂團指揮拉圖「跳槽」德國 衝擊英古典樂界

英國倫敦交響樂團首席指揮拉圖將離職，並加入德國巴伐利亞廣播交響樂團擔任首席指揮。(美聯社)

英國倫敦交響樂 團（LSO）首席指揮拉圖（Simon Rattle）將於2023年離職，加入德國巴伐利亞廣播交響樂團（BRSO）擔任首席指揮。他的離去被形容將對英國古典音樂界帶來衝擊。

巴伐利亞廣播公司總裁威廉（Ulrich Wilhelm）指出：「巴伐利亞廣播交響樂團非常高興，拉圖爵士將來到慕尼黑，擔任我們的新任首席指揮。」

拉圖與巴伐利亞廣播交響樂團的合約將有5年合作時間，他將接替2019年12月逝世的前首席指揮楊頌斯（Mariss Jansons）。

他發表聲明表示：「我接受在慕尼黑擔任首席指揮完全基於個人因素，這讓我能更能處理工作（與生活間）的平衡，並且離家夠近，得以和孩子相聚。」

他目前仍住在柏林，與他的第3任妻子柯茲娜（Magdalena Kozena）及兩人的3個孩子同住。

拉圖下禮拜將滿66歲，他在德國是重要人物，曾在2002年9月至2018年6月間擔任柏林愛樂管弦樂團（Berlin Philharmonic）首席指揮。

拉圖是在英國利物浦出生，在英國2016年舉行脫歐公投後，他於2017年回國正式接掌倫敦交響樂團首席指揮。

拉圖稱英國脫歐是「嚴重錯誤」，並且不諱言指出，如果他早知道脫歐可能讓母國變成「自建的文化監獄」，他不會回國至倫敦交響樂團擔任首席指揮。

但英國媒體報導，他離開倫敦的原因，是因為不滿倫敦交響樂團駐團場地巴比肯藝術中心（Barbican Centre），他認為這個場地不足以作為最高水準音樂表演殿堂。

樂評杜臣（Jessica Duchen）指出，鑑於英國在2019冠狀病毒疾病（Covid-19）疫情和脫歐過後的經濟前景欠佳，倫敦能夠興建新演奏廳的機會更少了。

她又說，拉圖「求去也讓人感覺不像對英國投下信任票」。