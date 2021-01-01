維也納新年音樂會 首次現場無觀眾 金色大廳雲端送掌聲

維也納愛樂樂團新年音樂會1月1日在奧地利維也納金色大廳首次以無現場觀眾方式舉行。圖為金色大廳檔案照。(取自維基百科／由 Li Sun - 自己的作品, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14154495)

受新冠疫情 影響，維也納愛樂樂團新年音樂會1月1日在奧地利維也納金色大廳首次以無現場觀眾方式舉行。奧地利廣播公司通過直播向全球樂迷呈獻了這場文化盛宴。

為遏制新冠疫情蔓延，奧地利政府決定從2020年12月26日至2021年1月17日第三次實施嚴格的全面「封鎖」措施，文化演出活動停擺。今年的維也納新年音樂會被特許在沒有現場觀眾的情況下如期舉行，參加演出的音樂家和工作人員在進入金色大廳前須接受嚴格的新冠病毒檢測 。

維也納愛樂樂團主席丹尼爾·弗羅紹爾在演出前舉行的新聞發布會上說，新年音樂會如期舉辦具有特殊意義，音樂會將傳遞「希望和樂觀」。他說，樂團成員為確保演出正常舉行付出了艱辛努力，這段時間堅持每天接受新冠病毒檢測。

今年的新年音樂會由義大利 著名指揮家裡卡爾多·穆蒂執棒。這是現年79歲的穆蒂第六次執棒維也納新年音樂會。因為台下沒有現場觀眾，奧地利廣播公司發起邀請觀眾「雲」鼓掌活動。活動通過網絡徵集了世界各地數千名觀眾的掌聲，用音響系統在音樂會現場播出，營造出別具一格的熱烈歡快氛圍，既對音樂家表達敬意，也向世界傳遞希望和信心。

1939年12月31日，維也納金色大廳首次舉辦新年音樂會，從1941年起改在每年元旦上午舉行。奧地利廣播公司從1959年開始對音樂會進行電視實況轉播，如今轉播範圍超過90個國家和地區。