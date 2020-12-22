2020「疫」外瘋拍賣！亞洲藏家崛起 網拍、私洽業績火
2020年全球各行各業雖然受到疫情影響，但也促成許多行業把握時機、積極轉型，加速數位化的發展；國際拍賣行就是其中很好的例子，這從領頭品牌佳士得（Christie’s）、蘇富比（Sotheby’s）的年度表現可以看到。拍賣市場年輕化、數位化、亞洲藏家崛起、私人洽購市場強勁等，都是今年的相當顯著的趨勢。
今年春季拍賣適逢疫情擴散，許多場次延期或是改由線上舉辦，原本就在發展中的網拍市場與相關的數位化工具（如現場直播、虛擬鑑賞機制、手機下標App等）則因著旅遊受限的狀況下加速成熟。佳士得今年共舉辦超過200場網拍，成交總額按年增長262%，是史上新高，成交總額占整體拍賣業務超過 10%。蘇富比今年有逾70%拍賣為線上專場，尤其又以珠寶鐘表、酒、包包等精品為主要，場次為去年同期的4倍之多，總成交額約1.77億美元、增長600%。
除了現場場次整體的量成長，透過網路競標的人次也都增高，這也帶動新世代藝術家的能見度與拍賣紀錄。佳士得表示，2020年新客戶占36%，大部份來自網拍，而網拍的新買家當中，32%是年齡介乎23-38歲之間的千禧世代。蘇富比的網拍也有逾40%的競標者與買家為新客戶，40歲以下之年輕買家人數較去年翻一倍。
除了線上拍賣市場，同時非公開拍賣的私人洽購市場也帶動整體業績，在佳士得與蘇富比的總成交額與成長幅度都來到歷史新高，代表市場需求持續增長。佳士得私人洽購今年銷售總額較2019年增長57%；蘇富比也較2019年上升逾50%。
以地域而言，亞洲市場的成長相當亮眼，值得留意。佳士得統計，亞洲藏家於全球拍賣成交總額占34%，超越美洲及其他地區。蘇富比的全球拍賣成交總額中，亦有逾30%來自亞洲藏家，而且蘇富比全球20大成交拍品中，有10件有亞洲藏家參與競標，其中9件花落亞洲。年輕化也與亞洲藏家的崛起不無相關，例如蘇富比的線上競標人數增長最多的就在亞洲，比去年多一倍。
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