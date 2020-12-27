從清末郵戳看到歷史縮影

1865年在中國境內發行最早的「上海工部大龍郵票」，全套五枚。

2021年是英國 在上海正式成立第一個「外國客設郵局」的160周年，為了回顧一下這段滿清末年列強侵犯中國郵政 主權的歷史，我找出一些多年來收集的清末郵戳，有系統的整理出清末郵戳的演變過程。

1833年英國政府為了促進中英間的貿易往來，英國在華商業總監律勞卑（W. J. Napier 1786-1834）在廣州首先設立英國郵政業務代辦所，處理官方文件、教會函件和英國商人信件寄往印度和英國的郵寄業務。自從1843年上海開埠以後，英國領事館與英屬香港郵政總局合作，在上海設立郵政代辦所，1861年英國首先在上海英租界成立正式郵局，辦理外國僑民和租界地內華人居民國際間的郵遞業務，當時被稱為「客設郵局」，或稱為「大英書信館」，兩年以後1863年7月英國人在上海英租界成立「上海工部書信館」處理中國國內郵遞業務，1865年7月正式發行中國境內最早的「上海工部大龍郵票」，比大清海關大龍郵票問世還早13年。

1865年上海工部大龍四錢銀郵票，蓋圓形藍色戳，戳內為「SHANGHAE，DE 2 1865，LOCAL POST」，罕有。 1865年上海工部大龍二分銀郵票，蓋小皮帶扣「突舌」郵戳，戳內為「LOCAL POST OFFICE，SHANGHAI，工部信館」，罕有。

1860年英法聯軍搶劫焚毀圓明園，北京條約簽訂後，1862年法國在上海設立郵政代辦所，帝俄在上海、北京、天津、張家口等地設立郵政代辦所，後來美、日、德、義、比等國，分別在上海成立郵政代辦所，寄出的郵件完全使用他們自己國家的郵票，自從1898年以後各國先後將其本國郵票加蓋本國文字的「中國」字樣使用，形成「客郵」郵票在中國境內日益猖獗，大清政府無權過問。

自從中英簽訂南京條約以後，接著一連串的中國南方藩屬的喪失與港灣的租借，列強紛紛在中國沿海和長江流域各地開闢商埠和港口，並在各地商埠成立書信館，發行「商埠郵票」，在商埠之間互相郵寄信件，辦理郵政業務，成為地方獨立的郵政系統，等同無視大清政府的存在，在1865年至1899年間，總共發行各商埠工信館郵票共90餘套。

1897年蓋銷的廈門工部商埠郵票。

中國四個城市的八卦戳（其中由長綫和斷綫組成，以「1」字代表長線，「2」字代表短缐），牛莊（222222）、鎮江（111121）、天津（212221）、蕪湖（222111）。

1878年海關大龍郵票發行以後，使用的郵戳沿用海關收發文件的日期圓戳和漢文地名橢圓戳，後來地名橢圓戳改用具有中國古代哲理文明的六爻疊成的八卦戳，總共64個八卦戳，每卦代表一個城市名稱，當時由於郵局不多，只有31個城市的郵局用八卦代號，百年來由蓋銷票中只發現過25個八卦郵戳地名，有6個地名八卦郵戳從來未曾出現過，1897年以後大清郵政局成立，郵局數量增加，停止使用八卦郵戳。

1897年大清郵政局開始使用英漢大圓戳和小圓戳，大圓戳使用中英文地名，同時註明陽曆年月日和大清年號與陰曆日期，該郵戳在全國各地郵局統一採用，郵戳最先是由日本公司製造，這種大圓戳在1897年至1899年間的蓋銷實寄封和郵票上出現最多，該郵戳一直使用到1911年，民國成立後才正式停止使用，小圓戳多蓋銷於國際郵件上。

大清郵政局於1904年開始使用具有中國特色的干支紀年郵戳，郵戳上的日期使用陰曆，干支戳一直沿用到民國成立後才停止使用，但是為數甚少的小城市地方郵局還繼續沿用到1917年（丁巳年），1904年至1911年也就是甲辰年至辛亥年的八個干支郵戳使用很廣，民國元年（壬子年）以後的干支戳就越來越少，現今已經非常罕見。

1901年2月3日八國聯軍美軍由天津寄往美國的軍郵，貼兩枚美國郵票，蓋第一軍郵站郵戳「MIL. PSTANo1 TIENTSIN: CHINA」(Military Post Station No.1)，和兩枚大清蟠龍郵票，蓋漢英小圓戳，罕有。

1901-04年期間，德、法、英、俄、日軍和僑民使用的郵票和郵戳，明信片上排左邊第一個郵票，是蓋德國遠征軍郵戳的德國郵票，郵戳內的文字「KAIS DEUTSCHE」（KAIS為KAISERLICH的縮寫）為德意志帝國，「MARINE-SCHIEFSPOST」為海軍-船舶郵站，第二個是蓋「青島，德意志」郵戳的德國郵票。

20世紀初八國聯軍以鎮壓義和團運動為由，掀起瓜分中國的狂潮，入侵中國，在華期間由1900年6月10日起，至1901年9月7日止，禍害中國共455天，在此期間外國遠征軍軍人寄回國的信件，都貼用自己國家的特定郵票，交由各國的遠征軍軍郵站，寄回本國，多年來我收集到的八國聯軍時代各國的蓋銷郵票和信封，以日、俄、德、英、美、法等六個國家遠征軍的家書爲主，但是從來未曾找到奧匈帝國和義大利遠征軍的郵件。參考八國聯軍在華歷史資料，找出奧匈帝國遠征軍人數只有295人，僅占聯軍總數5萬4200餘人的0.54%，義大利遠征軍人數更少，只有80人，占總數的0.15%，歷經120年歲月，這兩國的軍人家書已經成為歷史文物孤品。

八國聯軍中因為日本和俄國與中國最近，所以派出的遠征軍人數也最多，分別占總人數的38.43%和24.25%，兩國在占領區廣設軍郵站，日本使用加蓋「支那」字樣的日本郵票，俄國使用加蓋KITAI（俄文，契丹）字樣的俄國郵票，其他遠征軍人數比例，英國占13%， 法國占6.49%，美國占6.3%，德國占1.66%，英軍在中國占領區開設20餘處戰地軍郵站，貼用加蓋C.E.F. （China Expeditionary Force的縮寫）字樣的印度郵票，自從1901年9月各國遠征軍先後撤軍回國後，部分英軍遷入天津英租界英軍兵營，英國還在1921年發行第五版加蓋C.E.F.遠征軍郵票，一直賴到1922年才全部撤軍。日本賴得更久，拖到1945年抗戰勝利後，才完全徹底被趕出中國。德國遠征軍在中國占領區內設置10個遠征軍軍郵站，全部官兵免費郵寄信件回國；法國和美國軍人的郵件都由兩國的領事館轉寄回國，這些經過蓋銷的郵件，包括實寄信封、明信片和郵票，現今已成為集郵者的珍貴收藏郵品。

1900年8月瓦德西元帥啟程到中國出任八國聯軍統帥之前，在Hanover與夫人合照（源自1900年10月24日，由中國寄往德國的明信片），罕有。

八國聯軍侵華期間，英俄公開爭奪北寧鐵路管理權，已到劍拔弩張的程度，最後由聯軍統帥德軍指揮官瓦德西（Alfred Graf Von Waldersee，1832-1904）協調後，俄軍管轄山海關以北路段，山海關以南路段暫時先由德軍接管，然後再移交給英軍管轄，和平解決了英俄紛爭。這位睿智的指揮官瓦德西在他的行軍日記中曾經寫過：「中國大地此次承受聯軍無情的摧毀和搶劫，損失詳情無法計算，恐怕數十年之內都無法恢復，但是中國人民具有堅忍克己的個性，任何強國都無法統治這全球四分之一人口，所以瓜分中國是一件不可能的事情」。

在德軍暫時管轄南段北寧鐵路期間，由於停舶在大沽碼頭德國戰艦的需要，曾經辦理北京至大沽之間的火車郵件業務，貼用德國「客郵」郵票傳遞來往信件。1901年9月鐵路由英軍接管後，成立「英國鐵路管理局」，每趟火車都加掛郵政專用車箱，在鐵路沿線各大站收發郵件，每件收費郵資5分，郵票使用加蓋B.R.A（British Railway Administration的縮寫） 5 Five Cents字樣的大清蟠龍半分郵票，營收利潤全部歸英軍使用。

蓋銷「北京至大沽，德意志帝國火車郵政」的德國「客郵」郵票。

清代使用火車運送郵件始於1904年北京至漢口的鐵路通車後，全線列車都加掛郵政車箱，我收集一枚加蓋彰德至駐馬店郵戳的2分蟠龍郵票，非常具有歷史意義。中國山東省境內最早的火車郵政蓋銷郵票，是1897年德國強占膠州灣以後，1899年開始興建膠濟鐵路，1902年青島至濰縣路段建成通車後，兩地來往的火車上也設有郵政車箱收發郵件，使用德國「客郵」郵票。

由左起(a).加蓋「SHANHAIKWAN RAILWAY POST OFFICE」（山海關鐵路郵局）的BRA 大清蟠龍半分郵票，(b).1904年京漢鐵路彰德至駐馬店路段第二號郵政車箱郵戳，(c).1902年7月11日蓋銷青島至濰縣段鐵路郵政戳的德國郵票。

清末時期發行的快信郵票第三聯，編號「行字35」，正面蓋發信地「福州郵政局」大圓郵戳，日期為宣統三年（1911年）七月初七，收信郵局是廈門，日期辛亥年七月初十，背面蓋收件人的公司印章，罕有。

清朝末年1905-1911年，大清郵政局發行過七次快信郵票，是一種大型的聯票式郵票，票幅長210毫米，寛60毫米，圖案是一條大龍，全票由左至右分為四聯，第一聯為寄出郵局存根，第二聯龍頭部分為寄達郵局的收據，第三聯龍身部分為收件憑證，第四聯龍尾部分是發信人的寄信收據，如果能收集到有收發郵局戳的第三聯，已經難得可貴，將四聯全部收齊，是集郵者的一個非常大的挑戰。

1909年5月1日「德宗景皇帝御大葬紀念」（光緒皇帝）紀念戳，和洪憲元年郵戳。

大清郵政局在1909年5月1日使用中國最早的紀念郵戳，光緒皇帝大葬紀念郵戳，該戳使用於全國各地郵局，期限約爲兩年期間，郵局可以應寄信人的請求，加蓋在信封上做為紀念，所以該紀念郵戳流傳很廣，很容易收集到，較難收集到的郵戳是1915年12月12日袁世凱宣布稱帝後，1916年洪憲元年日戳，該戳只使用不到三個月，存世甚少。

郵戳除了有歷史考證價值以外，還具有法律上的獨特地位，大清末年有些獨具歷史意義的郵戳是可遇而不可求的，同時有一些稀有的郵戳更是價值不菲，例如銷蓋上海工部大龍郵票的日戳實寄封，都是現今的珍稀孤品，在世界各大拍賣會中都以數十萬美元高價售出，是專業集郵家的追求對象，對我來說，收集到的郵戳能看到歷史的縮影，就是最大的樂趣和願望。

四枚蓋銷的海關大龍郵票。 左上：1878年薄紙大龍3分銀郵票蓋海關圓形日戳，戳內為「CUSTOMS，APL 27 81，CHINKIANG」（鎮江海關，1881年4月27日）。 右上：薄紙大龍5分銀橫雙連郵票，蓋橢圓形北京戳。 左下：1882年闊邊大龍3分銀郵票，蓋橢圓形陰文篆字天津戳。 右下：闊邊大龍蓋發信郵局牛莊海關圓形日戳，戳內為「1883 DEC 22，NEWCHWANG」，和紅色收信郵局英國倫敦戳，罕有。（圖皆為作者提供）

八國聯軍佔領北京後，繼續攻佔保定、正定、永清、娘子關、張家口等地，法軍由正定寄往法國的明信片，貼兩枚2分蟠龍郵票，加蓋「正定郵政局」和「保定郵政局」地方郵戳，罕有。 左邊是上海大圓戳，右邊是重疊複蓋的上海八卦戳（121111）。