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「冷戰諜魂」英小說家勒卡雷病逝 享年89歲

編譯胡夢瑋／即時報導
英國知名間諜小說家勒卡雷。（路透）
英國知名間諜小說家勒卡雷。（路透）

英國知名間諜小說家約翰‧勒卡雷（John le Carre）12日晚間因肺炎去世，享年89歲。

勒卡雷原名大衛‧康威爾（David Cornwell），勒卡雷在成為小說家之前曾是間諜，其優雅和複雜的敘事定義了冷戰間諜驚悚片，讓批評家對曾被忽略的小說類別讚譽不已。

勒卡雷的知名小說包括《冷戰諜魂》（The Spy Who Came in from the Cold）、《諜影行動》（Tinker Tailor Soldier Spy）、《俄羅斯大廈》（The Russia House）、《驚爆危機》（The Tailor of Panama）、《疑雲殺機》（The Constant Gardener）、《諜報風雲》（A Most Wanted Man）、《夜班經理》（The Night Manager）、《我們這種叛徒》 （Our Kind of Traitor）等，多部著作也被翻拍成電視劇、電影

暢銷作家史蒂芬金（Stephen King）在推特哀悼表示，「糟糕的今年帶走了文學巨人和人道精神」；加拿大知名作家愛特伍（Margaret Atwood）也說，「很難過聽到這個消息，他的小說是了解20世紀中期的重要關鍵」。

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