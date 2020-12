「冷戰諜魂」英小說家勒卡雷病逝 享年89歲

英國知名間諜小說家勒卡雷。(路透)

英國知名間諜小說 家約翰‧勒卡雷(John le Carre)12日晚間因肺炎去世,享年89歲。

勒卡雷原名大衛‧康威爾(David Cornwell),勒卡雷在成為小說家之前曾是間諜,其優雅和複雜的敘事定義了冷戰間諜驚悚片,讓批評家對曾被忽略的小說類別讚譽不已。

勒卡雷的知名小說包括《冷戰諜魂》(The Spy Who Came in from the Cold)、《諜影行動》(Tinker Tailor Soldier Spy)、《俄羅斯大廈》(The Russia House)、《驚爆危機》(The Tailor of Panama)、《疑雲殺機》(The Constant Gardener)、《諜報風雲》(A Most Wanted Man)、《夜班經理》(The Night Manager)、《我們這種叛徒》 (Our Kind of Traitor)等,多部著作也被翻拍成電視劇、電影 。

暢銷作家史蒂芬金(Stephen King)在推特哀悼表示,「糟糕的今年帶走了文學巨人和人道精神」;加拿大知名作家愛特伍(Margaret Atwood)也說,「很難過聽到這個消息,他的小說是了解20世紀中期的重要關鍵」。