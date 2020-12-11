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班克西新作現身英國 婦人打噴嚏假牙脫口而出

中央社 布里斯托11日綜合外電報導
英國知名塗鴉藝術家班克西（Banksy）最新作品出現在布里斯托（Bristol）全英格蘭最陡街道的一棟民宅牆面上，描繪一名戴頭巾的婦女打噴嚏，力道大到連假牙都飛了出來，手中拿的拐杖和手提包也掉了。 歐新社
英國知名塗鴉藝術家班克西（Banksy）最新作品出現在布里斯托（Bristol）全英格蘭最陡街道的一棟民宅牆面上，描繪一名戴頭巾的婦女打噴嚏，力道大到連假牙都飛了出來，手中拿的拐杖和手提包也掉了。 歐新社

英國知名塗鴉藝術家班克西（Banksy）最新作品出現在布里斯托（Bristol）全英格蘭最陡街道的一棟民宅牆面上，描繪一名戴頭巾的婦女打噴嚏，力道大到連假牙都飛了出來，手中拿的拐杖和手提包也掉了。

英國「衛報」（The Guardian）報導，班克西10日下午在自己的官網和Instagram帳號上分享他的新作，並說明這幅作品名為Aachoo!!（打噴嚏的聲音），確實是他的真跡。

真實身分不明的班克西分享了一張照片，照片中一名男子做出動作，似乎被這名婦女的噴嚏震到站立不穩，雨傘開花，前面還有一個垃圾桶被吹倒。

全英格蘭最斜的住宅街道韋爾街（Vale Street）陡峭達22度，每到復活節都會舉行滾彩蛋的比賽。

28歲的路斯摩爾（Fred Loosmore）是名家具製造工，他最近在班克西留下作品的房子租用了一個房間。他告訴新聞協會（PA Media），已經幫畫作裝上透明壓克力防止被破壞。

班克西近期作品多與疫情相關，例如在倫敦地鐵環線（Circle Line）的老鼠塗鴉，處處與口罩結合；以及他在醫院留下的塗鴉，畫中男孩拿著護理師公仔玩耍，把蜘蛛人和蝙蝠俠丟在一旁，象徵醫護人員才是真正的超級英雄，向醫護人員致敬。

班克西 英國 地鐵

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