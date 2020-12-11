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書摘／你來人間一趟，不是為了出盡洋相

楊喵喵
真正愛自己時，歡樂、有趣的事自然就會接踵而至，以你的方式、你的旋律、你的節奏呈現。(Photo by Olia Nayda on Unsplash)
真正愛自己時，歡樂、有趣的事自然就會接踵而至，以你的方式、你的旋律、你的節奏呈現。(Photo by Olia Nayda on Unsplash)

H和男朋友分手了，因為她發現對方劈腿。

按照道理，H應該二話不說先甩他個巴掌，然後一頓痛罵，轉身就走，但Ｈ終於還是忍不住，傻傻地問了對方：「你為什麼選擇她，放棄我？」

男生說：「對不起，你想聽真話嗎？好，因為你太獨立了。生病寧可自己一個人暈著去醫院，也不會告訴我讓我陪你；碰到下雨不方便搭車回家，也不會打電話叫我接你；受了什麼委屈，寧願一個人掉眼淚，也不會跟我吵、跟我鬧。」

「我和朋友打遊戲幾天沒見你，你還送零食給我，說你想我。你對我幾乎有求必應，但基本上從來都不提別的要求，看上喜歡的小玩意也不會撒嬌，說想要這個、想要那個。」

男生接著說：「你知道嗎？我喜歡這個女孩，就是她讓我覺得自己像個男人。她闖了禍，第一時間會哭著跑來找我解決；她生氣了會跟我爭執吵鬧，會躲在我懷裡放聲大哭，我費了好大的勁才能把她哄乖，可是那一刻我好有成就感。」

「為什麼你總是不表達、不生氣、沒脾氣？為什麼你總是想自己去搞定所有的事？對不起，你太獨立了，獨立到我覺得你根本不需要我，沒有我，你可以生活得更好。可是她不一樣，她需要我，離不開我。」

瞧，遇到渣男，往往就會得到一個這麼渣的分手理由。

有些善良的好女孩，從小到大都不愛撒嬌，後來卻發現，原來撒嬌非常管用。有時候，愛撒嬌的女孩，只要軟軟糯糯的一句話，笑一笑，別人的心馬上融化，就這樣，自己反而被襯得粗糙又堅硬。

但我想說的是，撒嬌也有區別，有的撒嬌如果換個說法，就是做作，而我也從來不信什麼「會撒嬌的女人最好命」。好好保護著自己的獨立和強大，一定會遇到對的人，欣賞你，守護你，陪你一起嬉笑，風雨同路。

所以，女孩們，把馬尾紮高，把淡妝仔細畫好，把煩惱全拋掉，灑脫一點。

要知道，從前那個想笑就笑的你，多好。

我們都在花費大量的時間，在愛情裡去尋覓另外一部分自己，有人比較幸運，在年輕又美好的年紀裡，遇見了那個人，你們彼此出現在人一生中，最容易被辜負的時光裡，卻終究沒有辜負。

但也有的人，在度過漫長的歲月之後才終於遇見。然而最可悲的就是，某些人從找到那個人的瞬間開始，慢慢地就失去自己，變得完完全全以對方為中心，自己原本的生活反而被打亂。

不管你是男生還是女生，也無關已婚或者未婚，都應該有自己的喜好，有自己的原則，有自己的信仰，有自己的圈子，你要盡力保持住那個最真實的自己，因為道理只有一個─只有自己的心裡有餘裕，才能愉悅自身及他人，不出洋相。

換句話說，人身上所有的焦慮和戾氣，都是虧待自己造成的，你的生活究竟是精緻嶄新的小洋裝，還是粗糙扎人的麻布袋，全憑你如何取悅自己。

珍視自己，才是生活。知道自己希望被怎樣對待，才會真的幸福。

其實，取悅自己這件事，當你試過了也就知道，它根本就沒有那麼難，甚至並不需要太大的成本。

最基本的，平時知道用一點香水，好好打理頭髮，買自己真正有感覺的衣服，讀自己覺得有意思的書。慢慢地，你會變得落落大方，簡單而低調，俐落且乾淨。

更高級一點，可以學會兩道拿手菜，不是為了伺候誰、取悅誰，就是為了當所有人都沒在你身邊的時候，依然能善待自己挑剔的胃。

學畫畫，不是為了成名，而是在自己家裡的某個位置，能擺上一幅自己親手描繪的作品。

學會開車，也不是為了跟風和炫耀，而是不管在任何時候，只要想自己一個人出門時更加自由。

人啊，只有在最自信時，才可能是最美的，也只有對自己夠好，才能一直優雅到老。

舉個最簡單的例子，就像特意為誰剪了短髮，又為誰蓄起長髮，其實都有一點幼稚。根本不需要找那麼多外在的藉口，突然喜歡長髮那就留，懷念短髮想改變那就剪，自己開心，就是最好的理由。

說得更精確一點，這種自信，就像是在心裡告訴自己說：「我此生未必要結婚，但是我絕對會買一輩子的《Vogue》，美美到地久天長。」

當然，對自己好、愛自己，並不等於變得自私、自我姑息、自我放縱，而是成長為自己心中喜歡的樣子，不慌張，不畏懼，不辜負。

在你開始真正愛自己時，那些歡樂、有趣的事自然就會接踵而至，以你的方式、你的旋律、你的節奏呈現。

如果某一天，有人問你，你曾經做過最酷的一件事是什麼？

我希望你腦海裡浮現出來的畫面，是當年理直氣壯地對那個錯的人說了一句：「噢，實在不好意思，我最重要的事是取悅自己，不是取悅你。」

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摘自《這世界很煩，但你要很可愛》，萬特特等著，幸福文化出版：https://www.books.com.tw/products/0010845024?loc=P_0005_076

購書請洽世界書局：https://wjbookny.com/ 

《這世界很煩，但你要很可愛》，萬特特等著。(幸福文化提供)
《這世界很煩，但你要很可愛》，萬特特等著。(幸福文化提供)

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