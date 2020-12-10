適逢百歲誕辰 張愛玲在誠品同時入選中港台10大作家

誠品發布「2020誠品年度閱讀報告」今年適逢百歲誕辰的文壇巨匠張愛玲，是唯一同獲中港台讀者青睞的「年度十大作家」。（圖：誠品提供）

祖師奶奶魅力無法擋！誠品日前發布「2020誠品年度閱讀報告」，今年適逢百歲誕辰的傳奇作家張愛玲，是唯一同獲中港台青睞的「年度十大作家」，新世代作家「不朽」則奪下台港年度作家第一名，蘇州則由獲科幻小說最高榮譽「雨果獎」作家劉慈欣連續三年奪冠。

誠品書店 觀察，2020年外在挑戰不斷，讀者仍勇於面對、提升自我，帶動憂鬱症相關主題出版量成長70%、培養理財腦的財務相關主題銷售躍升140%。有趣的是，老中青世代皆愛「增肌」鍛鍊體能，增肌減脂相關主題成長達110%。

2020年對各行各業皆是挑戰的一年。根據統計，台灣 新書出版量預估較2019年衰退8%、香港 實體書店萎縮、蘇州圖書零售衰退7%、日本整體圖書規模衰退6%。

觀察書市的特殊現象，誠品發現，中國作家莫言、閻崇年改以直播為新書推薦首發舞台，誠品生活蘇州店健康生活主題新書銷售成長40%。在政治浪潮下翻騰的香港，關心社會現狀書籍成長翻倍。而為求內心安定，南韓勵志書籍成長280%。

「2020誠品年度閱讀報告」特別針對橘世代（50歲至69歲）與Y／Z世代（Y世代30歲至39歲，Z世代29歲以下）分析閱讀偏好。誠品分析會員資料發現，39歲以下為誠品會員購書消費主力，占58%，其中以Z世代占比最高，但橘世代購書人數2015年至2020年成長52%，平均一年購買6.9冊，顯示橘世代仍是閱讀不可忽視的一群。

誠品也發現，橘世代與Y／Z世代閱讀興趣迥然不同，Y／Z世代最愛包括圖文書、兒童圖書，而這群活力橘世代熱愛「增肌」，更樂於拚英文多益考試、學日文，歷史、醫學書籍也明顯受歡迎。