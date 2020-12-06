魔戒演員擬募資600萬元 買下原作者托爾金故居

「北沼計畫」打算籌措600萬美元，要把托爾金生前曾居住的寬闊宅邸，改造成紀念這位奇幻小說作家的博物館。（取自臉書/ProjectNorthmoor）

還記得電影「魔戒」系列的角色哈比人與甘道夫嗎？這些劇中人的本尊最近籌組一個集資團體，打算籌措600萬美元 ，以承購魔戒原著作者的牛津故居。

魔戒（The Lord of the Rings）改編自托爾金（J.R.R.Tolkien）的著作，由彼得傑克森（Peter Jackson）執導，曾獲頒奧斯卡多個獎項。

片中飾演巫師甘道夫（Gandalf）的伊恩麥克連（Ian McKellen）與飾演哈比人的馬丁費里曼（Martin Freeman）都已加入這項「北沼計畫」（Project Northmoor）的行動，要把托爾金生前曾居住的寬闊宅邸，改造成紀念這位奇幻小說作家的博物館 。

影片來源：臉書/ProjectNorthmoor

主導這項行動的英國 作家高汀（Julia Golding）發表聲明說：「3個月籌措600萬美元是一項艱鉅的挑戰，不過看看佛羅多（Frodo）與山姆（Sam）從瑞文戴爾（Rivendell）到末日火山（Mount Doom）的旅程，同樣歷時3個月，我們就受到激勵，相信我們也能辦得到！」

托爾金和家人1930年搬遷至此，並居住了17年，當時他在牛津大學（Oxford University）擔任盎格魯撒克遜（Anglo-Saxon）歷史和語言教授。也就在這段期間，他創作了另一部著作「哈比人」（The Hobbit）及魔戒三部曲的大部分篇章。

儘管托爾金享譽全球，至今在英國或其他地方卻沒有記念他的文學中心，北沼計畫目的就是要向目前的所有人買下這棟房子，翻修並打造成博物館。

根據北沼計畫的官網（www.projectnorthmoor.org ），目前募資的進度是6%。