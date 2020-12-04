佳士得香港秋拍締「天價紀錄」亞洲市場大爆發

張曉剛「血緣—大家庭2號」，以9803萬,000港元成交，一舉刷新藝術家拍賣紀錄。(圖:佳士得提供)

佳士得（Christie’s）香港秋拍自11月27日起至12月5日，截至目前為止，最重要的三場晚拍成交總額將近15億港元(約1.9億美元 )，已創下佳士得亞洲晚拍最高成交紀錄，預計加上最後一場洋酒拍賣 ，本季成交總額將超過30億港元(約3.8億美元)。

佳士得亞太區總裁龐智鋒（Francis Belin）表示，佳士得在現當代藝術板塊的表現是亞洲所有拍賣行中最好的，共有12位藝術家作品創下拍賣紀錄，成交率高達97%，並有過半數拍品逾拍前高估價成交。

龐智鋒表示，在香港第4波疫情 來襲、大環境不穩定的狀態下，最重要的是增加藏家的信心，不只在現當代藝術，所有品類最高價拍品幾乎都有成功拍出去。他提到，好幾季之前佳士得就開始耕耘西方藝術家在亞洲的市場，本季西方藝術拍品締造100%成交率的漂亮成績。而中國瓷器的古玉部分以及春田博物館珍藏，都是100%成交，中國古書畫的13件最高價拍品中有12件都以高於高估價的價格拍出，各方面表現都很穩健。

常玉「八尾金魚」以1億7017萬港元天價成交，且寫下藝術家動物畫作世界拍賣紀錄。(圖:佳士得提供)

他分析，亞洲的年輕藏家比率偏高，主要競標者照例還是來自兩岸三地大中華地區，在各項目都有很優秀的拍賣深度；因疫情旅行受限的狀況下，佳士得運用各種不同的數位方式與亞洲藏家溝通，雖然實際到拍賣現場的人數僅往年的1/10，卻能締造亞洲有史以來最好成績。

針對以「八尾金魚」常玉再次締造天價紀錄，佳士得亞太區現當代藝術部主席張丁元（Eric Chang）表示，這件特殊作品除了在主題上有其稀缺性，固然是藏家參考點，因為尺幅小，對常玉來說也是一個新紀錄。

副主席暨國際總監及部門主管林佳如（Evelyn Lin）則針對張曉剛「血緣—大家庭2號」，刷新藝術家拍賣紀錄分析，亞洲當代藝術市場走向穩定合理消費的階段，是這件具有美術史地位和作品稀缺性拍出漂亮成績的主要原因，她也提到，年輕藏家在國籍與地域上的區隔，已經逐漸邁向無國界的狀態。