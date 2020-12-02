身價直追裸女畫！常玉「八尾金魚」拍出1.7億港幣天價

拍前低估價1億2000萬港元的常玉「八尾金魚」，以約1.7億港元成交。(圖:香港佳士得提供)

香港 佳士得秋拍2日首度為藝術家常玉的作品「八尾金魚」設立專場拍賣 ，也是秋拍的夜拍壓軸，拍出港幣1.7億元（約2192萬美元 ）；在拍賣該幅畫作前，香港佳士得舉辦現代及當代藝術晚拍，常玉的「籃中粉紅菊」以港幣1.38億元（約1780萬美元）成交，佳士得一個晚上兩幅畫就拍出超過3億港幣。

「八尾金魚」拍賣僅花10分鐘即落槌，由港幣9000萬元拍起，經11口價，成交價港幣1.7億元，拍賣價格在預估範圍內。有關買家身分，佳士得不願透露，僅表示是來自兩岸三地的買家。

香港佳士得秋拍重點拍品除「八尾金魚」外，還有常玉在1931年創作的「籃中粉紅菊」，估價港幣6800萬至9800萬元，昨天晚間經過22口價激烈競投後，最後以港幣1.38億元拍出，超越最高預估價。

拍賣專家表示，此次「八尾金魚」成交價未超越佳士得最高預估價7.2億元，但仍高出最低預估價4.8億元，在估價範圍之內，並非常玉的畫作退燒，主要是看畫作的題材，常玉是裸女題材最稀有，還有風景靜物，金魚並非常玉的標準畫風。

香港佳士得秋拍首度為藝術大師常玉畫作「八尾金魚」舉行獨立專場拍賣，估價港幣1.2億至1.8億元，為今年香港佳士得秋拍最高價，也是最受矚目的拍品，最後以港幣1.7億元成交。

常玉作品多以裸女為題材，此幅畫作為常玉生平唯一以「金魚」為創作元素的作品，受到市場矚目。