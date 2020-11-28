瘋狂女煞星、女忍者…紐約經典電影資料館看台灣黑電影

「女性的復仇」。（本報資料照片）

紐約 經典電影 資料館預定12月推出「台灣 黑電影專題系列」，線上播映5部1970年代末期風靡台灣的社會寫實犯罪電影，讓觀眾重新認識這段海外鮮為人知的台灣電影史。

「台灣黑電影專題系列」（Taiwan B-Movies）由國家電影及視聽文化中心策劃，駐紐約台北文化中心與經典電影資料館（Anthology Film Archives）合作推出，12月2日至15日線上播映「錯誤的第一步」、「上海社會檔案」、「瘋狂女煞星」、「女性的復仇」與「女忍者」。

這類電影多改編自報紙社會版駭人聽聞的犯罪案件，充斥黑社會暴力與女性復仇題材。據統計，1979年至1983年，台灣電影市場117部片中，幾乎每5部就有一部黑電影，與1980年代台灣新浪潮電影標榜自然寫實的風格形成強烈對比。

黑電影緊緊抓住觀眾目光，但也因為內容低俗，被視為台灣電影產業沉淪之作。

紐文中心新聞稿表示，當時台灣處於戒嚴時期，以社會寫實為名的電影在檢查制度下夾縫生存，創造驚人票房，密集出現又迅速消失。但社會底層敘事精神似乎延續到享譽國際的台灣新浪潮電影，期待這次專題讓美國觀眾看見台灣電影多樣性。

這次專題將加映導演侯季然2005年拍攝的紀錄片「台灣黑電影」。監製楊元鈴指出，黑電影對犯罪的陰暗想像，彷彿為當時大環境的集體恐懼開啟刺激與宣洩的大門；女性復仇系列以強暴裸露的直接視覺刺激，反映潛藏在文化底層對主流強權的恐懼。

片單中的「錯誤的第一步」與「女性的復仇」由導演蔡揚名執導，可見到陸小芬、楊惠姍、陸儀鳳等女星當年的演技與風采。

紐約經典電影資料館由美國實驗影像教父級人物喬納斯梅卡斯（Jonas Mekas）等人於1970成立，為一間支持獨立、實驗、前衛影像的藝術機構，至今保存900部影像作品；每年播映900多個專題系列，提供給紐約喜愛獨立、實驗和前衛電影的影迷。