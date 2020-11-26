日藝術家村上隆 巨型雕刻出現街頭「花花親子」有活力

藝術家村上隆在東京六本木推出雕刻新作「花花親子」，高達10公尺，閃爍金色光芒。他說，這作品雖高，但能擋住每秒60公尺的風速。他期盼藉此帶給大家活力與希望。(中央社)

享譽國際的日本藝術家村上隆今天在東京 推出名為「花花親子 」的雕刻新作。在新冠肺炎疫情 蔓延之際，他期待透過這座巨型金色雕刻帶給人們活力與希望。

村上隆的這項「花花親子」雕刻作品今天在東京六本木Hills的森大樓前的廣場亮相。高度約10公尺，整體呈現金色的這座雕像是親子手牽手的造型，這是村上隆的作品當中規模最大的作品，原訂3月展出，但受到新冠病毒疫情的影響延至今天才展出。

村上本人今天打扮得像森林妖精，也像太空人出席發表會，讓在場的民眾倍感驚奇。

他說，這項新作是今年開始在美國華盛頓州的一座鄉鎮工作室打造的，受到疫情影響，工作室也有人罹病，整個製作過程備極艱辛。

由於雕像前後呈現不同的風貌。村上表示，正面性很強的雕刻作品如果360度旋轉的話容易有死角，為了不出現死角，所以特別運用技術克服。

村上說，自己原本是畫家，每次要製作雕刻作品時，常拜託雕刻家費心製作，這項「花花親子」作品是他的工作室製作的第一件運用3D軟體打造的藝術作品。360度旋轉看的話，死角很少。

被問到為何打造成親子的造型？他答說，現代藝術幾乎是以給大人觀賞為取向，很少是給孩童看的。他身為日本人，在西洋的現代美術世界中是個局外人，但就這層意義來說，他想追求的目標可以很自由。因為他的觀眾有很多是孩童，所以他就想到能否創造出親子能一同欣賞、一同有新發現的作品。

他說，原本他的工作室一年可製作逾200項大型作品，但今年僅製作了約40項。現在受到疫情影響，很多美術館的展覽不是停辦就是延後舉辦，當然連作品的販售也很困難。

今年一月疫情發生後，他在家中看電視，看到都是有關新型冠狀病毒很恐怖的新聞，他後來看YouTube的一些搞笑影片，內心受到療癒，了解到在困苦的時候需有一些可觸動人心的藝術表現才行，後來他也改變了商務內容，開始販售小件作品，結果增加了新顧客。

他表示曾閱讀一本名為「國銅」的小說，描述建造奈良大佛時的艱辛過程，生活在現代社會的他在製作巨大作品時已倍感艱辛，何況古代的人在沒資源的情況下打造奈良大佛，過程一定更辛苦。不過，就是懷著祈禱的心去打造，也因歷經困苦，才能完成那樣的作品。

六本木Hills推出的村上隆展當中，除了「花花親子」雕刻作品之外，明天起也推出限定的「花花咖啡」餐飲，六本木Hills周邊的商店、街頭多處可看到村上隆的花花世界觀圖畫。村上隆與草間彌生、奈良美智等6名現代美術大師的「STARS」展也正展出，展期至明年1月3日。