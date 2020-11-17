台北故宮推奇幻短劇 徐若瑄、張鈞甯變古文物

連俞涵(右起)、張榕容、徐若瑄、張鈞甯、瑞瑪席丹參演跨界短劇集作品「故事宮寓」。(圖：故宮提供)

如果文物擬人化，他∕她會是什麼模樣？國立故宮博物院跨足影視推出原創迷你劇集「故事宮寓」，劇集由金馬短片導演 李芸嬋執導、蔡柏璋編劇，集結徐若瑄、張鈞甯、張榕容、連俞涵、瑞瑪席丹等影壇夢幻卡司，跳脫角色框架飾演故宮古文物，在十集看似無厘頭的奇幻短劇，娓娓道出每個人在疫情隔離時代下，如何排解寂寞孤獨的慢時光，學習自娛、自樂、自癒的生命課題。

「故事宮寓」劇情圍繞著一棟傍河公寓裡的十位住戶，其中一位不在家。在某個狂風暴雨 的夜晚，一場突然的大洪水 沖垮唯一聯外橋樑，讓公寓頓時成為一座孤島。九位住戶被迫停下日常奔波紛亂的腳步，試著用自己的方式回歸初心，重新傾聽內心的節奏。

來源：國立故宮博物院National Palace Museum YouTube

首波宣傳公開五位女演員精采片段，徐若瑄飾演無法出門的旅遊部落客。走進明代沈周「廬山高圖」中，不但設法偽出國，更要大玩創意神遊山水間，做個自得其樂、懂得排憂解悶的生活玩家。

氣質女神張鈞甯化身為怪怪美少女，奇誕刻劃「剪刀找貓」都市傳說，呼應乾隆帝將宋代「青瓷無紋水仙盆」稱為貓食盆的有趣說法。影后張榕容飾演唐代「灰陶加彩仕女俑」，終日梳妝打扮，盼著再也不會出現的情人，用淚水洗去花樣年華的青春苦澀。

曾演出「故宮×青春」影片女主角連俞涵，這次再度與故宮結緣，詮釋晉代王羲之「快雪時晴帖」，飾演褪去一襲華服的女明星，在暴風雨夜晚傳訊問候久未聯繫的友人。影壇新秀瑞瑪席丹飾演清代「霽青描金游魚轉心瓶「」，演繹在家悶得無事可做的游泳國手，勇於突破空間限制，激發力與美的無限潛能！